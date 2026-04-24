Sommarjobb och extra personal Guest Service
Välkommen till OffESS! Med utsikt från våning 24 i Jacy'z huset i Göteborg hittar du ett passionerat support-team bestående av avdelningar som jobbar med allt från marknad och sälj till IT och projektledning. Vårt gemensamma mål är tydligt - vi ska skapa stamgäster till våra destinationer!
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårat Guest Service Team!
Guest Service Team är platsen där gästens resa börjar. Vi äger all inkommande trafik på telefon och mail för privatgästen som ska besöka någon av ESS Groups alla destinationer. Här säljer vi upplevelser med mål att skapa Moments of Happiness och överträffa gästens förväntningar redan i första mötet med ESS.
Hos oss får gästen pricksäker information och styrning som gör att de utifrån sina förutsättningar och önskemål kan njuta av en fantastisk upplevelse. Vår mångkunnighet gör oss till en "One Stop Shop" för gästen, utan att de behöver slussas mellan olika avdelningar. När vi är klara med samtalet har gästen bokat sitt rum där det vid ankomst står bubbel och väntar, en härlig spabehandling, bordsbokning i restaurangen och kanske att vistelsen avslutas med en Padel-match innan det är dags att åka hem.
Lyckas vi med ovan nämnt har vi banat väg för våra kollegor på destination så att de kan lägga allt sitt fokus på att leverera service i världsklass och gästen kan bara sömlöst njuta av sin upplevelse. Dessutom har vi på köpet, förhoppningsvis, skapat oss en stamgäst - vårt yttersta mål och syfte.
Vad kan vi erbjuda?
Anställningsform: Visstidsanställning (100% mellan v24-v35) - ser gärna att du kan börja slutet av maj eller början av juni för att hinna upplärning. Om inte så tar vi en dialog om startdatum. Dock är 100% v24-v35 ett krav.
Arbetstiderna varierar under våra öppettider som är alla veckans dagar (8-18 på vardagar & 9-17 på helg). Du kommer tillhöra familjen på OffESS, du hittar oss på våning 24 på Jacy'z.
Du kommer att få coaching, feedback och mätbara mål för att utvecklas samt ha cirka 20 drivna kollegor omkring dig för att både själv kunna inspireras men även inspirera andra. För dig som visar engagemang och gör det lilla extra så lovar vi att vi kommer göra detsamma för dig!
Så, vem är du?
Att försäljning och service går hand i hand är en självklarhet för dig och du älskar att prata i telefon! Du trivs i ett högt tempo - för högt tempo är det hos oss! Ibland tar du 70 samtal och 40 mail på en dag - HUR KUL?! Mitt i virvelvinden är du ändå noggrann och har inga problem med multitasking.
Du är en utåtriktad och resultatinriktad person men framför allt är du nyfiken, orädd och har förmågan att tänka utanför boxen.
Du taggas igång av att tävla! Om det så är en intern tävling med kollegan om vem som tagit flest samtal den dagen eller en större sälj-tävling med finns fin-fina priser i potten, så som övernattningar på våra destinationer exempelvis ;-)
Ett starkt självledarskap och viljan att utvecklas, det är nyckeln till din framgång hos oss.
Du pratar flytande svenska och engelska men det är också meriterande med danska och norska, då våra destinationer sträcker sig över hela norden.
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer i början av maj och sista ansökningsdag är 3e maj. Tjänsten är planerad att tillsättas i början eller mitten av oktober.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom kontoret liksom inom ESS Groups alla destinationer. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
