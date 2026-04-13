Sommarjobb nattdistributör - Örnsköldsvik
Vill du jobba och träna samtidigt i sommar? Jobba hos oss som nattdistributör!
Vill du vara ute och jobba på natten när trafiken är lugn? Trivs du med ett fysiskt aktivt arbete och att vara utomhus i olika typer av väder?
Arbetet som nattdistributör är ett självständigt arbete med utdelning av morgontidningar, magasin och paket. Vi söker cirka 8 stycken distributörer som är ansvarsfulla, noggranna och föredrar att arbeta på natten!
Distributionen sker med våra hjälpmedel och företagsbil, svenskt eller EU-körkort med B-behörighet krävs. Det är meriterande om du kan tänka dig att kombinera olika hjälpmedel!
Om tjänsternaArbetstid: måndag-fredag mellan ca 00:30 - 07:00Sysselsättningsgrad: 50-75%Anställningsform: Behovsanställning upp till 3 månader, juni - juli - augustiStart: enligt överenskommelseLön: Timlön enligt kollektivavtal på 162 kr/h och ett OB mellan 11-33 kr/h
Du behöver ha möjlighet att stanna kvar och jobba vid oförutsedda händelser, som senast till 07.30 på vardagar.
Som nattdistributör har du en mycket viktig roll och ansvarar för att dela ut morgontidningar, e-handelspaket och andra försändelser till mottagare i alla typer av boenden och företag inom utlovad tid. Arbetet är fysiskt krävande och vi har stora områden där distribution bland annat sker i trapphus utan hiss. Du arbetar inom ett tilldelat område den specifika natten. Vår verksamhet pågår 6 nätter i veckan och du behöver kunna arbeta helg för att komma att bli aktuell för en tjänst hos oss.
Vi söker dig som är noggrann, kan ta ansvar för din arbetstid och trivs både i ditt eget sällskap och tillsammans med andra. Distributörsjobbet passar många. Bland våra medarbetare finns exempelvis studenter, pensionärer, entreprenörer och andra som vill ha en huvudsaklig eller extra inkomst och vi hälsar gärna dig välkommen till ditt första jobb!
Krav - för att kunna jobba hos oss måste du:
Vara minst 18 år
Inneha ett personnummer eller samordningsnummer
Ha ett giltigt arbetstillstånd
Ha goda kunskaper i svenska eller engelska
Förmåga att navigera i olika applikationer i en smartphone
Tycka om fysiskt tungt arbete i alla väderlekar samt vara bekväm att jobba i ett högt tempo samt inte rädd för att röra dig i trappor både uppför och nerför
Ha möjlighet att arbeta helg (natt mot lördag och söndag)
Ha svenskt eller EU-körkort med B-behörighet
Vi på Bonway eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter sökande med skilda bakgrunder och erfarenheter.
Timlön och förmåner sker enligt Svenska Transportarbetareförbundets kollektivavtal för tidningsdistribution.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att söka! Anställningen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper!
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi är Bonway
Genom sammanslagningen av fyra distributionsbolag har Bonway blivit Sveriges största utbärningsbolag, med huvudkontor i Malmö och som en del av Bonnier News.
Vi distribuerar tidningar och paket främst under natten, nästan alla dagar i veckan. Som en ledande aktör inom logistik har vi en stark position inom last-mile distribution och rikstäckande logistik. Med över 150 års erfarenhet av tidningsdistribution har vi framgångsrikt expanderat vår verksamhet till paketdistribution, ett område som växer snabbt.
Vi har ett framgångsrikt partnerskap med Early Bird, en ledande aktör inom paketleveranser i Sverige.
På Bonway är vi engagerade i hållbara logistik- och distributionslösningar och arbetar mot att bli helt utsläppsfria. Jämlikhet och inkludering är grundläggande värderingar för oss, och vi strävar efter att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Vi välkomnar mångfald och arbetar tillsammans för att bidra till ett mer inkluderande samhälle.
Bonways absolut främsta tillgång är våra 1 750 medarbetare! Vi hälsar dig välkommen att bli en del av vårt team.
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
E-post: pp.angermanland@bonway.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bonway AB
(org.nr 559111-0993)
894 41 ÖVERHÖRNÄS
För detta jobb krävs körkort.
