Sommarjobb, mark och exploatering
2026-03-17
Är du student inom lantmäteri och vill omsätta dina teoretiska kunskaper i verkliga projekt? Vi söker nu två sommarjobbare till mark och exploatering som vill vara med och utveckla framtidens markområden.
DIN ROLL
Du får möjlighet att arbeta med uppgifter som ger dig inblick i hur exploateringsprojekt planeras, genomförs och förvaltas. Arbetsuppgifterna kan till exempel innebära att du deltar i analyser av markområden, tar fram underlag till pågående projekt och bidrar till utredningar kopplade till markanvändning och fastighetsfrågor. Du får också möjlighet att arbeta med markförvaltning och underhåll av befintliga områden, samt med sammanställning av underlag, dokumentation och praktiskt stöd i olika projekt.
Beroende på verksamhetens behov kan dina arbetsuppgifter anpassas och förändras vilket förutsätter att du är flexibel. Du kommer arbeta självständigt när det behövs, men framför allt i nära samarbete med andra sommarjobbare och kollegor.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som studerar på högskolenivå inom lantmäteri. Du har en grundläggande förståelse för mark- och exploateringsfrågor och vill nu få praktisk erfarenhet där du kan omsätta teori i verkliga projekt.
Du kommunicerar tydligt på svenska i både tal och skrift samt anpassar ditt språk efter situationen - vare sig det handlar om kollegor, samarbetspartners eller andra aktörer. Du har grundläggande kunskaper i engelska.
För att trivas och göra skillnad hos oss är det viktigt att du kan arbeta självständigt och att du tycker om att arbeta i team. Vi ser att du är strukturerad och kan planera och genomföra arbetsuppgifter på ett metodiskt sätt, samtidigt som du är målmedveten och drivs av att nå resultat. Du är nyfiken och analytisk och har lätt för att se samband i komplexa frågor, vilket gör att du kan bidra med idéer och lösningar i arbetet.
DIN NYA ARBETSPLATS
Mark- och exploateringsenheten är en del av avdelningen Samhällsutveckling på kommunledningskontoret i Skellefteå. Här arbetar vi med att utveckla och förvalta kommunens mark samt skapa förutsättningar för nya bostäder, verksamheter och samhällsservice.
Vi är mitt i en stor samhällsomvandling där många nya projekt växer fram, vilket gör arbetet både varierande och utvecklande. I vårt arbete samarbetar vi nära andra kommunala verksamheter, byggherrar, fastighetsägare och myndigheter för att säkerställa att utvecklingen av mark sker på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Som sommarjobbare får du en värdefull inblick i hur exploateringsprojekt fungerar i praktiken, möjlighet att utveckla dina kunskaper och bidra med egna perspektiv i arbetet med att forma framtidens Skellefteå.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "692721". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
HR-partner
Matilda Ökvist 0910 - 73 50 00
