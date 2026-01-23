Sommarjobb Logistikadministration
2026-01-23
På Dafgårds är vi 1400 anställda - och till sommaren ska vi bli ännu fler. Vi söker nu många nyfikna och duktiga medarbetare. Är du 18 år eller äldre och vill ha ett fartfyllt arbete i sommar med utvecklingsmöjligheter som kan leda till fortsatt anställning? Då ska du söka sommarjobb hos Dafgårds i Källby.
Vi söker nu drivna och strukturerade semestervikarier till vår logistikavdelning i sommar inom rollerna:
Lageradministratör
Som lageradministratör kommer du att kontrollera och administrera inköp, godsmottagning och fakturor av inkommande gods. Du kommer också säkerställa intern varuförsörjning, justering av lagersaldo samt övrig övervakning systemmässigt.
Transportplanerare
Som transportplanerare kommer du att vara en i ett team, som optimerar och planerar alla avgående transporter från Källby. Planering görs både för distribution- och fjärrtrafik, för både egna och externa samarbetspartners transporter.
Kvalifikationer & Egenskaper
Vi söker dig som är 18 år eller äldre, som är intresserad av logistik i allmänhet. Som person är du duktig på att ge god service och att kommunicera på ett rakt, tydligt och enkelt sätt. Du talar och skriver svenska obehindrat. Du är noggrann och ansvarstagande och gillar att arbeta i ett högt tempo. Du är flexibel och har siktet inställt på att lära och utvecklas denna sommar!
Logistikavdelningen hanterar flödet till och från vår produktion, samtliga inflöden från leverantör, till samtliga våra utgående flöden mot kund.
Vi ser också gärna att du har:
Goda kunskaper i Microsoft Office
Vana att arbeta i affärssystem / SAP
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Välkommen med din ansökan genom att klicka på "Skicka ansökan" i denna annons. Ansökningar som kommer in via brev eller e-mail tas tyvärr inte med i rekryteringsprocessen. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid eventuella frågor sänd gärna ett e-mail till ann-sofie.algotsson@dafgard.se
eller frida.borgenhard@dafgard.se
.
Sista ansökningsdatum: 31 mars 2026
Observera att vi genomför alkohol- och drogtester i samband med anställning samt slumpmässigt under anställning för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnar Dafgård AB
(org.nr 556080-5714), https://www.dafgards.se/sv/
Sjökvarnsvägen 30 (visa karta
)
531 82 KÄLLBY Jobbnummer
9701247