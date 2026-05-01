Sommarjobb inom vård- och omsorg
Är du en av alla våra omsorgsstjärnor i sommar?
Vi har platser kvar så skynda dig att säkra en plats! Vår sommarjobbsperiod är mellan v. 26-33 och du kommer att starta introduktion så snart som möjligt.
OBS! Sommarjobbar du 8 veckor hos oss utbetalas en bonus på 6000kr! Arbetade du även hos oss förra sommaren utbetalas ytterligare 1000 kr!
Vill du ha ett meningsfullt och uppskattat jobb med goda möjligheter att fortsätta arbeta hos oss även efter sommaren? Har du tidigare jobbat med omvårdande uppgifter eller inom serviceyrke där du träffat människor?
Då kan du vara en av dem som vi letar efter!
50 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-01Arbetsuppgifter
Vi har ca 50 platser kvar fördelat enligt nedan:
Äldreomsorgen, vård- och omsorgsboende (äldreboende) 20 platser:
Arbetsuppgifterna utgörs av personlig omvårdnad såsom att hjälpa till med toalett- och duschsituationer, av- och påklädnad, dela ut mediciner, hjälpa till i matsituationer samt serviceinsatser såsom tvätt, enklare matlagning och social samvaro. På boendena anordnas olika aktiviteter såsom att spela spel, läsa böcker, lyssna på musik, spela bingo, läsa dagstidningen, baka, laga mat, spa m.m.
Äldreomsorgen, ordinärt boende (hemvården) 20 platser:
Arbetet innebär att du ska stötta personer i deras egna lägenheter, radhus, villor. Arbetsuppgifterna utgörs av personlig omvårdnad såsom att hjälpa till med toalett- och duschsituationer, av- och påklädnad, dela ut mediciner, hjälpa till i matsituationer samt serviceinsatser såsom tvätt, enklare matlagning och social samvaro. Stora delar av arbetet utförs självständigt. Vi har både cykel- och bildistrikt beroende på vilket hemvårdsområde du arbetar inom.
Funktionsstöd (gruppbostad, servicebostad, korttidsboende barn och unga samt personlig assistans) 10 platser:
På ett gruppboende bor ett antal brukare i egna lägenheter. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för omvårdnad och stötta denne med personlig hygien, av- och påklädning, tvätt, måltider, städning, samhällskontakter och stöd vid fritidsaktiviteter. I arbetet användas alternativa kommunikationssätt som bilder, tecken och symboler.
Servicebostad är en mellanform mellan självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Här fungerar du som ett socialt stöd och hjälper de boende att få struktur i sin vardag. En skillnad från gruppbostad är att de omvårdande arbetsuppgifterna är mindre på en servicebostad.
På korttidsboende barn/unga får familjer och närstående avlastning genom att barnet/ungdomen är på verksamheten ett eller flera dygn på vardag eller helg, eller genom fritidsverksamhet på morgnar, eftermiddagar och lov. Fokus ligger på social samvaro, aktivera barnen och ungdomarna samt viss omvårdnad.
Som personlig assistent arbetar du självständigt och jobbet kan innefatta stora omvårdnadsuppgifter såsom av- och påklädning, hjälp med toalett- och duschsituationer, förflyttningshjälp av lift, kateterspolning, PEG-hantering, sondmatning och användning av andningsmask. Du stöttar också i matsituationer, medicinering och andra hushållssysslor samt medverkar vid fritidsaktiviteter, social samvaro samt inköp.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har en avslutad eller pågående omvårdnadsutbildning, barnskötarutbildning eller annan likvärdig utbildning. Alternativt söker vi dig med erfarenhet av att arbeta med människor i behov av stöd eller erfarenhet från serviceyrken.
Du ska vara engagerad och nyfiken i arbetet samt ha en hög ansvarskänsla. Vidare ska du vara lyhörd för boendes behov och ha ett genuint intresse för att hjälpa andra människor. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift för att du ska kunna kommunicera med brukare men även för att kunna dokumentera händelser och annan information i arbetet. Det är väldigt viktigt att du kan samarbeta på ett bra sätt med andra kollegor och att du bidrar med flexibilitet och arbetsglädje.
Har du erfarenhet och kunskap om alternativa kommunikationssätt är det också ett plus. Viss digital förmåga krävs också då mycket av arbetet - såväl ditt arbetsschema som dokumentationer, hanteras via appar.
Krav på B-körkort finns för flera av de lediga platserna medan det räcker med cykelvana på andra.
Vi ser även att du ska kunna arbeta på oregelbundna tider vilket innebär tjänstgöring både på dagtid, kvällar och helger.På grund av Arbetsmiljöverkets krav vid omvårdnadsarbete krävs det att du är 18 år.
Om ansökan
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. I samband med att du gör din ansökan kan du redan nu beställa följande utdrag ur belastningsregistret för att påskynda rekryteringsprocessen, "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning".
Vad kan vi erbjuda dig?
För dig som är ny vikarie kommer du genomgå handledda introduktions- och utbildningsdelar för att bli trygg inför arbetet. Som sommarjobbare hos oss får du också tillgång till gratis utomhusbad vid Ekuddens utebassänger. Du får dessutom trevliga kollegor, utvecklar din mänskliga intelligens och goda meriter för framtiden!
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321831".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686), https://go-care.se/sommarjobb
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
542 86 MARIESTAD
För detta jobb krävs körkort.
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen
Enhetschef Resursenheten
Renata Blachman renata.blachman@mariestad.se 0501-75 65 93
