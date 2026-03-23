Sommarjobb inom systemutveckling och systemadministration Linux
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Är du student vid Linköings universitet och vill vara en del av ett dynamiskt team som arbetar med att skapa en väl fungerande IT-miljö för studenter och medarbetare? Då har vi det perfekta sommarjobbet för dig!
Om jobbet
För att säkerställa funktion och kvalitet i Linköpings universitets (LiU:s) utvecklar vi löpande våra lärmiljöer.
Under sommarperioden söker Digitala resursenheten systemutvecklare som arbetar med utveckling och underhåll av tekniska miljöer. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta allt från utveckling av våra system till att paketera mjukvara för kurser.
Arbetet innebär mycket egenansvar och genomförs i samarbete med våra systemadministratörer på Digitala resurser. Du kommer få erfarenhet av och insyn i hantering av system på en professionell nivå och möjlighet att utveckla lösningar för hela universitetet. Arbetat utförs främst i Linuxmiljöer, andra miljöer förekommer.
Arbetstiden är flexibel, viss del behöver ske under kontorstid och du förväntas arbeta mellan 20 - 40 timmar per vecka under perioden juni-augusti.
Om dig
Vi söker dig som trivs i kontakten med andra studenter och själv studerar på ett utbildningsprogram vid Linköpings universitet. Du är noggrann, självgående och har god samarbetsförmåga. Du kan obehindrat uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi vill att du har:
• Grundläggande erfarenhet av Linux-system
• Grundläggande kunskap i något vanligt programmeringsspråk som C, C++, Java, C#, Python eller Javascript.
• Grundläggande erfarenhet av Git eller liknande verktyg för versionshantering.
• Mycket god förståelse av svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av:
• SQL-Databaser
• Mjukvarudesign
• Webbutveckling
• Puppet eller Ansible för managering av system.
Din framtida arbetsplats
Du kommer arbeta hos Digitala resurser på Digitaliseringsavdelningen, som ansvarar bland annat för våra digitala lärmiljöer på Linköpings universitets olika campus. Studenter är LiU:s viktigaste resurs och du kommer vara del av ett team av studenter som under handledning arbetar med att underhålla, förbättra och skapa inspirerande digitala studiemiljöer.
Läs mer om vår verksamhet här: Digitaliseringsavdelningen (DIGIT) - Linköpings universitet
Anställningens omfattning
Intermittent timanställning, särskild visstidsanställning.
20-40 timmar i veckan under perioden1 juni fram till slutet av augusti.
3-5 anställningar.
Placeringen är på Campus Valla.Publiceringsdatum2026-03-23Tillträde
1 juniErsättning
Timön, 157 kr pr timma. Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 9 april. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Timlön:157 kr per timma
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/
Systemadministratör
Malte Nilsson malte.nilsson@liu.se +4613285751
