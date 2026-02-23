Sommarjobb inom renhållning - sök nu!
Strömstads kommun, Renhållningsavdelningen / Renhållningsjobb / Strömstad Visa alla renhållningsjobb i Strömstad
2026-02-23
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Renhållningsavdelningen i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vill du ha ett aktivt och meningsfullt jobb där du gör skillnad för både människor och miljö? Då har vi möjligheten för dig! Tekniska förvaltningen söker nu vikarie och sommarförstärkning till våra team inom renhållning och återvinning. Här får du chansen att arbeta utomhus, ha varierande arbetsuppgifter och bidra till en ren och trivsam kommun.
Vi har flera spännande roller att erbjuda från återvinningscentralen till sopbilskörning och renhållningsarbete på Koster. Oavsett vilket uppdrag du väljer blir du en viktig del av vårt arbete för en hållbar och välfungerande stad.
Renhållningsarbetare på Koster
Är du sommarboende på Koster, morgonpigg och gillar att starta dagen med fysisk aktivitet? Då skulle detta vara något för dig! Vårt uppdrag är att hämta sopor från hushåll och restauranger på Nord- och Sydkoster med vår lilla sopbil.
Renhållningsarbetare
Kör sopbil i sommar! Staden växer enormt på sommaren och här har du en viktig roll att fylla. Kör sopbil och samla in avfall från hushåll, restauranger och företag. Ett perfekt sommarjobb för dig som gillar ansvar och ordning!
Återvinningscentralen
Vill du testa på jobbet som renhållningsarbetare? Det kommer innebära omlastning och transport med hjullastare, arbete i sorteringskran och kundmottagning samt städ av återvinningstationer i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs med ett fysiskt aktivt arbete. Du har en positiv inställning, gillar att arbeta självständigt men fungerar också bra i team. För att arbeta inom renhållning och återvinning behöver du vara minst 18 år.
Meriterande kvalifikationer:
* AM-körkort, B-körkort, C-körkort med giltigt YKB (krav för sopbilskörning)
* Förarbevis för hjullastare (med skopa och materialhantering)
* Truckkort
* Erfarenhet från arbete på återvinningscentral eller inom sopinsamling
Vi värdesätter både erfarenhet och en vilja att lära. Har du rätt inställning och servicekänsla kan du snabbt komma in i rollen och utvecklas i arbetet.
Sök redan idag och säkra ditt sommarjobb, vi kommer rekrytera löpande!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307842/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405) Arbetsplats
Strömstads kommun, Renhållningsavdelningen Kontakt
Renhållningschef
Lars Strandberg lars.strandberg@stromstad.se Jobbnummer
9756649