Sommarjobb inom kundservice!
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Här kommer möjligheten till en rolig projektanställning för dig som är student och letar efter ett sommarjobb med hög teamkänsla och där du får nytta av din höga serviceförmåga. Du får chansen att bli en del av ett nybildat kundtjänstteam på ett stort och välkänt företag där ni är många nya men även har stöd av två trygga, erfarna kollegor. Start för introduktionen är i april/maj så ansök redan idag då vi förväntar oss många ansökningar och påbörjar rekryteringsarbetet direkt!Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Vår kund söker just nu dig som är student och letar efter ett sommarjobb i Stockholmsområdet.
Först en viktig aspekt rent praktiskt:
Start för introduktion är i april/maj så viktigt att du som ansöker om rollen finns tillgänglig för introduktion fysiskt på plats. För dig som fortsatt har studier under den perioden kan introt göras på deltid men du behöver kunna närvara för introduktion 3 dagar i veckan under en period om 3-4 veckor.
Fungerar ovan introduktionsupplägg för dig: bra! Då läser du om ett riktigt roligt sommarjobb.
Eftersom vår kunds kundserviceavdelning går in i högsäsong under senvåren samt sommaren kommer man bygga upp ett helt nytt team bestående av 12 nya kollegor samt två erfarna kollegor. Er uppgift är framför allt två saker:
att på kort tid bygga ett starkt lag med hög vi-känsla som gör det här projektet med hög kvalité och högt engagemang - och samtidigt har väldigt roligt på vägen.
att besvara varje inkommande telefonsamtal och bemöta varje kund med stor nyfikenhet och hög servicemedvetenhet - oavsett om det är dagens första eller sista samtal.
Innan vi går in på arbetsuppgifterna vill vi fokusera på dig som person och vad som gör dig rätt för det här uppdraget. Som du kanske redan förstått lägger vi hög prioritering vid rätt person för denna roll. Du kommer vara en viktig del i att bygga ett nytt, välfungerande och roligt team. Vår kunds ambition är att ni som grupp ska få en meriterande och utvecklande erfarenhet men minst lika viktigt för din nya chef är att ni på kort tid bygger ett välfungerande lag - och där blir du en viktig kugge.
Du som är rätt för rollen:
Är nyfiken och har en vilja att lära dig nytt
Har hög servicekänsla och god kommunikativ förmåga
Har förmåga och förståelse att hantera en stor mängd samtal varje arbetsdag
Är mottaglig för feedback och utveckling
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Är en positiv och trygg lagspelare
Nu till dina arbetsuppgifter:
Detta är en roll centrerad kring inkommande samtal från privatkunder. Därför är det väldigt viktigt att du som tar dig an rollen är rätt person: du behöver ha förståelse för att även om du tar emot tio samtal från personer med tillsynes samma problem så förstår du som är rätt för jobbet att inget samtal är identiskt med något tidigare samtal utan din nyfikenhet och förmåga att vara inlyssnande för varje ny kund blir avgörande för hur du lyckas i rollen.
Sammanfattningsvis kommer du bland annat att:
Hantera inkommande samtal från privatkunder
Registrera och dokumentera ärenden i affärssystem
Göra en första bedömning av åtgärdsbehov (efter en gedigen introduktion)
Samverka med företagets tekniker och andra interna funktioner
Vi söker dig somHar god dator- och systemvana
Talar och skriver flytande svenska samt engelska
Har rätt personliga egenskaper för uppdraget
Tidigare erfarenhet av kundtjänstroll med högt telefonfokus är meriterande men inget krav
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO under projektperioden. Projektet löper till augusti/september men för rätt person finns möjligheter till förlängning i företagets ordinarie verksamhet som är av liknande karaktär som detta projekt. Skulle det inte bli en förlängning av detta uppdrag finns naturligtvis även möjligheten att få stöd och hjälp av din konsultchef Per Carnestedt att hitta ett nytt spännande extrajobb vid sidan av studierna.
Övrig informationOmfattning: Heltid projektanställning, kontorstider
Start: Omgående
Placering: Stockholm, Liljeholmen
Kontaktperson: Per Carnestedt (per.carnestedt@oio.se
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
