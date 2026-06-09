Sommarjobb inom kundreskontra!
The Place AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Place AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Just nu söker vi en ekonomistudent för ett sommarjobb hos vår trevliga kund i Solna!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kundreskontraarbete och därmed förenligt redovisningsarbete:
• Bokning av betalningar från kunder och kvittning av fordran i kundreskontra
• Daglig avstämning av banksaldon
• Överföring av reskontra- och verifikationsloggar från försystem
• Uppdatering av valutakurser i ekonomisystem
• Hantering av kundreskontramejl
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, noggrann med känsla för detaljer, har god struktur och ordning, samarbetsförmåga och har en serviceinriktad attityd.
Du har god kunskap om Microsoft Office och är en van användare av Excel.
Du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom kundreskontran och gärna i transaktionsintensiv verksamhet. Du har erfarenhet av att arbeta i något av de mer vanliga ekonomisystemen.
Språk
Svenska och engelska i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-06-09Utbildningsbakgrund
Gymnasial ekonomi- och/eller redovisningsutbildning
Anställningsperiod
2026-06-24 – 2026-08-04, med tjänstgöringsgrad 75 %
The Place är ett rekryterings- och konsultföretag. Och Sveriges enda Worklife Partner.
Ett jobb har en början och ett slut. Ett Worklife är mycket mer än så. Som Worklife Partner drömmer vi om en arbetsmarknad där alla människor får bidra med sin kompetens under hela sitt Worklife. Vårt mål är att hjälpa våra konsulter vidare i karriären och att våra kandidater återkommer till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881303-2044836". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), https://jobb.theplace.se
Solna centrum (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
The Place Jobbnummer
9956016