Sommarjobb inom grönyteskötsel

Montico HR Partner AB / Trädgårdsodlarjobb / Norrköping
2026-02-09


Vill du ha ett aktivt och varierande sommarjobb utomhus? Nu söker vi, för en av våra kunders räkning, flera sommarjobbare inom grönyteskötsel!

Publiceringsdatum
2026-02-09

Om tjänsten
Som sommarjobbare inom grönyteskötsel arbetar du med att hålla parker, bostadsområden och andra utemiljöer välskötta och trivsamma. Arbetsuppgifterna kan variera och inkluderar bland annat:

• Gräsklippning och trimning
• Ogräsrensning och plantering
• Häckklippning och enklare beskärning
• Skötsel av rabatter och grönytor

Praktisk information

Period: Sommararbete under juni, juli och augusti
Omfattning: Heltid, dagtid
Placering: Norrköping
Lön: Enligt gällande kollektivavtal

Vi söker dig som
• Gillar att arbeta utomhus i alla väder
• Är ansvarstagande, noggrann och har god arbetsmoral
• Trivs med fysiskt arbete
• Kan arbeta självständigt såväl som i team
• Tidigare erfarenhet av grönyteskötsel är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast!

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! ??

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11149".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montico HR Partner AB

Kontakt
Frida Eriksson
frida.eriksson@montico.se
0142655108

Jobbnummer
9732168

