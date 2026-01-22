Sommarjobb ICA Maxi
Katrineholms Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Katrineholm Visa alla butikssäljarjobb i Katrineholm
2026-01-22
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms Stormarknad AB i Katrineholm
Vill du sommarjobba hos oss?
Vi söker just nu glada och engagerade medarbetare som vill arbeta hos oss i sommar. Vi letar också efter dig som kan börja jobba extra under våren. Vi riktar oss främst till dig som är 18 år eller äldre, men vi har ett fåtal tjänster från 16 år.
Arbetstiden är förlagd på dag, kväll och helg.
Vi söker dig som:
-har ett utmärkt kundbemötande
-gillar ordning och reda
-trivs med att arbeta i högt tempo
-är ansvarstagande och tycker om att ta dig an nya utmaningar
Tidigare erfarenhet inom livsmedelsbutik är meriterande, men inget krav.
Om du går vidare i processen kommer du att bli kallad till speedintervju den 10 mars kl 16.
Är du den vi söker? Fyll i ansökan enligt instruktion nedan.
Vi använder oss av Yobber's rekryteringssystem och tar endast emot ansökningar den vägen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Stöter du på problem med din ansökan kan du kontakta Yobber's support via telefon på 010-155 00 60 eller support@yobber.se
Ha en fin dag!
Hälsningar
Lina Holm
HR-generalist, ICA Maxi Katrineholm Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Stormarknad AB
(org.nr 556790-0294), https://www.ica.se/maxi/katrineholm Arbetsplats
ICA Maxi Katrineholm Jobbnummer
9698166