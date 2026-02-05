Sommarjobb: Guider - Alsters Herrgård
Alsters herrgård - Gustaf Frödings minnesgård, består av ett flertal byggnader med tillhörande herrgårdspark och nära anslutning till vandringsleder, strandbad och fågeltorn.
Här finns ett herrgårdscafé som serverar lunch och hembakat varje dag under högsäsong och ett flertal andra verksamheter som konstgalleri, herrgårdsbutik, slöjd- och hantverksbutik samt Länshemslöjdsföreningen i Värmlands utställningslokaler. I Frödingvåningen erbjuds normalt dagliga visningar under högsäsong.
Inför sommaren 2026 söker vi ett antal guider till Alsters herrgård - Gustaf Frödings minnesgård. Tjänsterna är timanställningar på ca 50 % maj-september samt timmar i april för introduktion och utbildning. Vi söker i första hand guider som kan arbeta hela säsongen och inte enbart delar.
Alsters herrgård har som målsättning att överträffa förväntningarna och strävar efter att ge besökarna en varm och välkomnande upplevelse. Värdskapet är av yttersta vikt där kärleken till det värmländska med berättartradition och kulturarv som grund, ska gå hand i hand med en brinnande entusiasm för mötet med våra gäster och en vilja att ge dem den allra bästa upplevelsen. Vi söker personer med stort hjärta och engagemang för kultur, litteratur och turism. Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår guidning om Gustaf Fröding och/eller i herrgårdsparken samt att sköta butiken/informationen. I detta ingår värdskap, ta emot bokningar och butiksförsäljning. En stor del av arbetet innebär administration då guiderna är delaktiga i bokningar och inkommande frågor till Alsters herrgård. Kvalifikationer
För att trivas med jobbet tror vi att du är:
• glad och serviceinriktad, gärna med erfarenhet av serviceyrken, eftersom arbetet innebär mycket kundkontakt och vi vill att alla våra besökare ska känna sig välkomna och väl omhändertagna. Värdskapet är av yttersta vikt.
• intresserad av litteratur eller liknande inom kulturområdet och har studerat på högskolenivå eller motsvarande.
• en god berättare som tycker att det är roligt att tala inför grupp, eftersom visningarna är en stor och viktig del i verksamheten.
• strukturerad, lösningsfokuserad och flexibel eftersom det administrativa arbetet innebär att hålla koll på många saker samtidigt med flera inkommande kanaler och med flera medverkande aktörer.
• intresserad av kultur i Värmland och turism, eftersom butiken fungerar som turistinformation.
Vi erbjuder
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, bibliotek, och konst i offentlig miljö. Vi driver Alsters herrgård - Gustaf Frödings minnesgård, teaterbiografen Arenan, Skaparverkstan, Ungdomens hus och Seniorernas hus.
Våra cirka 240 medarbetare skapar goda förutsättningar för idrotten, kulturen och föreningslivet.
