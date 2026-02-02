Sommarjobb, fysisk planering
2026-02-02
Är du student och nyfiken på hur städer och samhällen planeras - och vill få praktisk erfarenhet under sommaren?
Hos oss får du som student en meningsfull sommar där du kombinerar teori från dina studier med verklig erfarenhet inom fysisk planering. Du får jobba nära erfarna planarkitekter/ planingenjörer / fysiska planerare och bidra till projekt som påverkar hur människor bor, rör sig och lever. Nu söker vi sommarjobbare till planverksamheten på avdelningen Fysisk planering inom Skellefteå kommun.
DIN ROLL
Som sommarjobbare på planverksamheten blir du en del av vårt team och får möjlighet att arbeta med en eller flera uppgifter som ger dig inblick i planeringsprocessen. Arbetsuppgifterna kan till exempel innebära att du medverkar i analyser, strukturskisser, det kan innebära framtagande av gestaltningsprinciper, programhandlingar eller underlag till planförslag. Du kan också komma att bidra till utredningar, dokumentation och praktiskt stöd i pågående projekt, där samarbete och idéutbyte är en naturlig del av vardagen.
Beroende på verksamhetens behov kan dina uppgifter anpassas och förändras vilket förutsätter att du är flexibel. Du kommer arbeta självständigt när det behövs, men framför allt i nära samarbete med andra sommarjobbare och kollegor.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som studerar på högskolenivå inom samhällsplanering, fysisk planerare, planarkitekt, arkitektur, landskapsarkitektur, kulturgeografi eller annan likvärdig utbildning, och som har minst två års avklarade studier. Du har redan en grundläggande förståelse för planeringsprocesser och vill nu få praktisk erfarenhet där du kan omsätta teori i verkliga projekt.
Du kommunicerar tydligt på svenska i både tal och skrift samt anpassar ditt språk efter situationen - vare sig det handlar om kollegor, medborgare, politiker eller externa samarbetspartners.
För att trivas och göra skillnad hos oss är det viktigt att du kan arbeta självständigt och att du tycker om att arbeta i team. Vi ser att du är strukturerad och kan planera och genomföra arbetsuppgifter på ett metodiskt sätt, samtidigt som du är målmedveten och drivs av att nå resultat. Du är nyfiken, analytisk och har lätt för att se mönster och samband i komplexa frågor, vilket gör att du kan föreslå innovativa och smarta lösningar samt tänka långsiktigt. Vi uppskattar också att du är flexibel och har lätt för att samarbeta med andra - du kan kompromissa när det behövs, komma med nya idéer och bidra till en positiv arbetsmiljö.
DIN NYA ARBETSPLATS
Planverksamheten tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen och här jobbar 17 engagerade medarbetare med att forma framtidens Skellefteå. Vi arbetar med allt från översiktsplanering och detaljplaner till förhandsbesked - alla uppdrag syftar till att skapa hållbara, attraktiva och välfungerande miljöer för människor som bor, arbetar och besöker kommunen.
Vi samarbetar nära med andra förvaltningar, politiker, medborgare och externa aktörer för att säkerställa att planeringen både är strategiskt förankrad och anpassad efter lokala behov. Som sommarjobbare får du en unik inblick i hur planering fungerar i praktiken, utveckla dina färdigheter och bidra med egna idéer som gör skillnad - både nu och för framtiden.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
