Sommarjobb drifttekniker VA
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad / Driftmaskinistjobb / Skellefteå Visa alla driftmaskinistjobb i Skellefteå
2026-01-20
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, samhällsbyggnad i Skellefteå
Vill du ha ett sommarjobb där du gör verklig nytta - varje dag? Hos oss på VA i Skellefteå kommun är du med och ser till att människor har tillgång till rent dricksvatten, fungerande avlopp och hållbara lösningar för framtiden. Här jobbar vi tillsammans över gränserna, i en vardag som präglas av framtidstro, ansvar och samhällsnytta. Ett sommarjobb hos oss är en möjlighet att lära, utvecklas och bidra till att kommunen fungerar - i både stad och by.
DIN ROLL
Som sommaranställd hos VA arbetar du antingen som drifttekniker eller som sommartekniker mot ledningsnät. Som drifttekniker är du med och sköter den dagliga driften av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer eller biogasanläggningen på Tuvan. Genom tillsyn och underhåll bidrar du till säker och stabil drift. Du arbetar nära erfarna kollegor men tar också eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Drifttekniker yttre avlopp:Arbetet innebär att du genom tillsyn och skötsel säkerställer drift och underhåll av avloppsreningsverk och avloppspumpstationer. En viktig del av uppdraget är att följa upp driftdata och utsläppsvärden samt arbeta med mekaniska uppgifter som renovering och byte av teknisk utrustning. Du arbetar enligt tydliga instruktioner och rutiner för att säkerställa kvalitet och säker drift. Arbetet sker i samarbete med andra, men du förväntas kunna arbeta självständigt. Tjänsten kan innebära en del bilkörning beroende på område.
Drifttekniker reningsverk:Som drifttekniker på Tuvan ansvarar du för den dagliga ronderingen och provtagningen på reningsverket. Mindre servicearbeten kan också förekomma under anställningstiden. Du förväntas även hjälpa till där och när det behövs på biogasverket.
Drifttekniker dricksvatten:Större delen av arbetsdagen består av praktiskt arbete i våra anläggningar, såsom provtagning, drift, skötsel, underhåll samt kontroller och avläsningar. Viss administration ingår också i arbetet. Du arbetar ofta självständigt och kör bil inom hela Skellefteå kommun, men samarbetar vid behov med övrig driftspersonal. Arbetsdagen börjar och avslutas på Guldstadens vattenverk.
Sommartekniker ledningsnät:Som sommartekniker mot ledningsnät arbetar du mycket utomhus. Du inventerar brunnar och stuprör genom att filma insidan med 3D-kamera, bedömer deras skick och dokumenterar resultatet. Arbetet innebär även bilkörning och arbete i närhet av väg.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en teknisk gymnasieutbildning, till exempel inom driftteknik, processindustri, energi eller VA - eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Har du erfarenhet från VA, VVS, processindustri eller liknande tekniskt arbete är det meriterande, men inget krav. Rollen kräver teknisk vana och att du är bekväm med både praktiskt arbete och digital hantering av data.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska för att kunna kommunicera, dokumentera och förstå instruktioner i arbetet. För tjänsten krävs att du har fyllt 18 år och har B-körkort. Som person är du nyfiken, ansvarstagande och noggrann, och du trivs med både självständigt arbete och samarbete med andra.
DIN NYA ARBETSPLATS
VA är en del av samhällsbyggnads vatten- och avfallsavdelning i Skellefteå kommun. Verksamheten ansvarar för dricksvatten, avlopp, biogas och avfall och är en central del av samhällsutvecklingen. Arbetet kan liknas vid en modern processindustri, där teknik, miljö och samhällsnytta går hand i hand.
Hos oss möts du av kunniga kollegor, tydliga arbetssätt och en arbetsmiljö där vi hjälper varandra. Du får en bra introduktion och stöd under hela sommaren, samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet inför framtiden.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett CV.
Lönen är 28 000 sek/ mån. Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
i kommunen.
Eftersom annonsen ligger ute under en längre period kan återkoppling dröja. Vi får en tydligare bild av sommarens behov först under våren, men vi går igenom ansökningar löpande och vissa roller kan tillsättas tidigare. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "660621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Enhetschef, Dricksvatten
Mattias Lindkvist 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9694076