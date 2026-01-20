Sommarjobb Drifttekniker Fjärrkyleproduktion
Sommarjobba som drifttekniker på fjärrkyleproduktion!
Är du en teknisk student som söker ett sommarjobb där du får arbeta praktiskt med dina kunskaper? Då är det här tjänsten för dig!
Om tjänsten: Som drifttekniker inom fjärrkyleproduktion får du ett varierande och lärorikt arbete. Du ansvarar för att rondera våra anläggningar, utföra förebyggande och avhjälpande underhåll samt hantera akuta fel som kan uppstå. Arbetet sker på våra kylcentraler runt om i Linköping. I och med att vi är en mindre arbetsgrupp kommer du snabbt bli en del av vårt härliga gäng!
Vi söker dig som studerar på tekniska högskola och är nyfiken på att arbeta praktiskt med maskiner i tekniska system. Du trivs med att jobba självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter genom att vara resultatorienterad, har en problemlösande förmåga och samarbeta gärna med kollegor. För tjänsten behöver du vara minst 18 år och ha B-körkort. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kylkunskap och har arbetat självständigt med ny teknik.
Omfattning: Anställningen avser sommaren 2026 under perioden 2026-06-15 - 2026-08-15. Anställningen är på heltid, 100 %. Arbetsdagens åtta timmar kan komma att variera mellan kl. 07:00-18:00.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 22 februari, vi arbetar med en löpande urvalsprocess se därför till att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
