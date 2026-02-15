Sommarjobb återvinningsarbetare Falköping
Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg / Renhållningsjobb / Falköping Visa alla renhållningsjobb i Falköping
Avfall & Återvinning Skaraborg är ett kommunalförbund med Essunga, Falköping, Hjo, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner som medlemmar. Vår huvuduppgift är att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfall. Vi är en politiskt styrd organisation med ledamöter från medlemskommunerna.Publiceringsdatum2026-02-15Arbetsuppgifter
Under perioden maj till sista augusti söker vi semestervikarier till våra återvinningscentraler. Arbetet består till största delen av att möta våra kunder så att deras sorterade avfall läggs i rätt fraktion samt att hålla ordning, rent och snyggt. I arbetet ingår också att transportera fulla behållare och rapportera statistik.
Du kommer att ha din arbetsplats på vår återvinningscentral Falevi. I arbetsschemat ingår kvälls- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
* Du är en serviceinriktad person som tycker om att möta människor i ditt arbete
* Du tycker om att leverera god service och är villig att ge det där lilla extra
* Du är glad, positiv och driven och sätter kunden och dess behov i centrum
* Du är positiv och flexibel och har lätt att samarbeta i vårt team
* Har lätt att kommunicera i tal och skrift
* Har goda datorkunskaper
* Innehar minst giltigt B-körkort
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du är noggrann och ansvarstagande och kan prioritera i ditt arbete.
Meriterande är truck- eller lastmaskinskort men inget krav samt att behärskar andra språk (företrädesvis engelska).
ÖVRIGT
Läs mer om oss https://avfallskaraborg.se/
Kurs i retorik, webb kurs i ADR 1.3 samt ÅVC-medarbetare ingår vid anställning.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303065". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg
(org.nr 222000-1206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avfall & återvinning Skaraborg Kontakt
Driftchef
Markus Olsson markus.olsson@avfallskaraborg.se 0730804392 Jobbnummer
9743127