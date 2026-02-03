Sommarjobb
2026-02-03
Sommarjobb på ICA Supermarket Bjästa
Är du på jakt efter ett sommarjobb som ger dig möjlighet att vara en del av ett trevligt team och samtidigt tjäna lite extra pengar? Då kan vi ha det perfekta jobbet för dig på ICA Supermarket Bjästa!
Om oss:ICA Supermarket Bjästa är en väletablerad livsmedelsbutik som erbjuder ett brett sortiment av produkter av hög kvalitet till våra kunder. Vi värdesätter kundservice och strävar efter att skapa en trevlig och professionell atmosfär för både personal och kunder.
Vi söker:Vi letar efter engagerade och pålitliga sommarjobbare som kan hjälpa oss under den hektiska sommarsäsongen. Du kommer att arbeta i olika delar av butiken, såsom kassan, varuhantering, eller i frukt- och gröntavdelningen. Tidigare erfarenhet är inget krav då vi erbjuder all nödvändig utbildning på plats.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Du är minst 16 år gammal.
Du är serviceinriktad och har en positiv attityd.
Du är ansvarstagande och pålitlig.
Du är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö med möjlighet att lära och utvecklas.
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse.
Flexibla arbetstider som kan anpassas efter dina behov.
Om du är intresserad av att bli en del av vårt team på ICA Supermarket Bjästa i sommar, skicka in din ansökan så snart som möjligt! Vi ser fram emot att få träffa dig och välkomna dig till vårt team. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bjästa Handel AB
(org.nr 559116-5781) Arbetsplats
ICA Supermarket Bjästa Jobbnummer
9721597