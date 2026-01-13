Sommarjobb
Utepedagogik Sverige AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Utepedagogik Sverige AB i Stockholm
, Gnesta
, Trosa
, Uppsala
, Östhammar
eller i hela Sverige
Sök ditt sommarjobb för nästa år redan nu!
Vill du bredda dina kunskaper som pedagog samtidigt som du också utvecklas på det personliga planet? Sök då sommarjobb som kolloledare på Utepedagogiks kollogårdar i sommar.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Din uppgift som kolloledare på Utepedagogiks kollogårdar är att ansvara för barn i åldrarna 9-13 år eller åldrarna 13-16 år, samt att planera och leda verksamheten för denna deltagargrupp. Kollo innebär dygnet runt verksamhet för ungdomarna och oss ledare. Som ledare bor och lever du på kollogården tillsammans med barnen och ungdomarna, därför behöver du vara trygg i att vara borta hemifrån i minst 6 veckor.
Vem söker vi?
En stor del av verksamheten är att möta ungdomars behov och kunna vara vägledande i deras beslut. För att kunna bemöta detta anser vi att du som person behöver vara trygg i dig själv, din ledarroll och kunna sätta gränser. Du behöver även kunna känna dig trygg i mer livsorienterade samtal. Det är till stor del likt arbetet i skolan där det ställs krav på att kunna sätta gränser men samtidigt kunna skapa relationer för att det ska bli ett tryggt klimat.Dina personliga egenskaper
ansvarstagande
problemlösare
bra på att hålla många bollar i luften
initiativrik
idérik
gränssättare
ordningsam
punktlig
samarbetsförmåga
trygg i sig själv och sin pedagogroll
Det är även viktigt att du kan ta och ge feedback samt ha ambitionen och viljan att utveckla verksamheten samt dig själv tillsammans med oss. Du bör vara flexibel och uthållig då arbetspassen kan vara både långa och krävande. För att arbeta som kolloledare anser vi att egenskaper så som våga ta plats i en grupp, kunna göra bort sig och spexa samt kunna ta beslut behövs. Vi sätter stort värde på humor och social kompetens.Erfarenheter
Du som söker bör ha ett stort intresse för att vägleda barn och ungdomar, samt att få arbeta utomhus då största delen av vår verksamhet är förlagd utomhus. Erfarenhet av att arbeta med gränssättning och relationsbygge med barn i åldrarna 9-16 är viktigt. Vi tror att du som har erfarenhet av elever i grundskolan har en bra förutsättning för att lyckas i ditt arbete som kolloledare. Aktiviteter som vi bl.a. gör är att gå på hajk, bygga flotte, klättra, bada och laga mat utomhus. Vi kommer även att ha konstnärliga aktiviteter som teater, dans och sång. Disco, fotbollsturnering och temadagar står också på schemat.
Erfarenhet/kompetens inom något av dessa områden är önskvärt:
kollo/lägerverksamhet
friluftsliv
sjukvård
paddling
teater
sång, musik
sport, idrott
matlagning
föreningslivOm företaget
Utepedagogik Sverige AB bedriver kollo/lägerverksamhet på ett antal olika kollogårdar runt om i Sverige för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år, med inriktning på äventyr och vår verksamhet är inriktad på utepedagogisk verksamhet. Hörnstenarna i Utepedagogik Sverige AB pedagogiska kolloverksamhet är: säkerhet, kvalitet, trygghet och gemenskap, samt att utbildade vuxna med en bred kompetens utgör en god förebild. Våra ledord är "hos oss ska en känna sig så pass trygg att en får vara som den vill vara".
Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltidsjobb. Du måste kunna närvara på våra utbildningsdagar på plats på kollogården i Värmland den 30 april - 3 maj, samt 6 -11 juni. Under sommaren behöver du kunna jobba, och således vara borta hemifrån i minst sex veckor under perioden 12:e juni - 16:e augusti.
Sökord:
sommarjobb säsongsjobb kollo kolloledare lärare fritids fritidspedagog fritidsledare socionom pedagog säsong lägerledare läger sommar jobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utepedagogik Sverige AB
(org.nr 556649-8092), http://www.utepedagogik.se
Olaus Magnus väg 62 (visa karta
)
121 38 JOHANNESHOV Arbetsplats
Utepedagogik Sverige Aktiebolag Jobbnummer
9682570