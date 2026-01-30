Sommarjobb - Processoperatör på Ringhals
Vattenfall AB / Maskiningenjörsjobb / Varberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Varberg
2026-01-30
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Är du student och vill använda dina kunskaper och idéer för att vara med och påverka utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle? Då borde du söka ett sommarjobb hos oss!
Sommarjobben på Vattenfall är en möjlighet för dig som student att få erfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta på ett stort svenskt energibolag. På Vattenfall jobbar vi för att alla ska kunna välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Du kommer få träffa människor med olika erfarenheter som kan bidra till din utveckling och ditt nätverk. Du som har sommaruppehåll från pågående studier kan söka ett sommarjobb hos oss. Vi ser fram emot din ansökan!
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss. Därför ser vi individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Följ oss gärna!
Linkedin: Vattenfall
Instagram: Vattenfall
Om rollenPubliceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Har du ett brinnande intresse för teknik/process och vill ha en viktig tjänst i hjärtat av Ringhals produktion? Sök då sommarjobb hos oss som Processoperatör.
Vi ansvarar för den operativa driften och tillsynen av Ringhals anläggningar och tillsammans ser vi till att elproduktionen fungerar på ett optimalt sätt. Du kommer arbeta enligt ett rullande skiftschema där arbetspassen är jämnt fördelade mellan förmiddag, eftermiddag och natt. Under en skiftperiod jobbar du både vardagar och helger, perioden avslutas med en längre ledighet. Du kommer att medverka på bl.a. följande aktiviteter:
Processövervakning från lokalt kontrollrum
Genomförande av ronder i anläggningen
Utförande av periodiska tester av turbin- och reaktorsystem
Återställningar av systemdelar
Uppföljning av processfunktioner
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att få insyn i hur driftverksamheten fungerar på ett kärnkraftverk. Det är också en ypperlig chans för dig att visa upp din kompetens inför framtida rekryteringar på Ringhals.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har fyllt 18 år och idag studerar teknik eller natur på gymnasiet alternativt på universitet med teknisk inriktning, gärna mot process-, mekatronik-, eller driftteknik. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. På grund av skiftgång är körkort ett krav.
För att trivas i rollen tror vi att du har ett brinnande intresse för teknik/process. Eftersom du kommer att arbeta tätt ihop med olika professioner i ditt skiftlag är det viktigt att du kan skapa goda relationer och vara serviceinriktad. Du tar egna initiativ, är noggrann och kvalitetsmedveten. Även i pressade situationer kan du behålla ett lugn och fokusera på vad som behöver göras.
Ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Maria Gomersson 070-632 85 95. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för sommarjobbet är Patrik Andersson (Akademikerna), Anders Karlsson (Ledarna), Alexander Johnsson (SEKO) och Jonas Eriksson (Unionen). Samtliga nås på telefon 0340-66 70 00.
Tjänsten är placerad på Ringhals, Väröbacka och kommer pågå mellan maj och september 2026.
Så här ansöker du
Förbered ett CV; i ditt CV är det viktigt att det tydligt framgår utbildning, relevanta erfarenheter och bostadsort. Inga ansökningar tas emot via mail.
Låter detta som ett sommarjobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast den 22 februari 2026!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 65 VÄRÖBACKA Arbetsplats
Väröbacka - Vattenfall Jobbnummer
9714137