Sommarjobb - Nouryon Bohus (Göteborg)

Sommarjobb inom produktion och laboratoriet i Bohus
På Nouryon skapar vårt globala team av Changemakers positiva förändringar varje dag för att nå högre tillsammans och individuellt. Vi skapar innovativa och hållbara lösningar för våra kunder för att möta samhällets behov - idag och i framtiden.
Just nu söker vi efter sommarjobbare till Nouryon i Bohus.
Dessa roller önskar vi att tillsätta under sommaren 2026:
Produktion - Processoperatör / Dagtidsoperatör
I vår dynamiska produktionsmiljö inom processindustrin får du möjlighet att vara en del av en spännande tillverkningsprocess. Ditt arbete innebär att övervaka och optimera produktionsprocesserna, genomföra ronderingar och provtagningar samt utföra analyser enligt fastställda rutiner och instruktioner.
Du kommer även att hantera viktiga logistikuppgifter, inklusive truckkörning och utlastning.
För att kvalificera dig för tjänsten bör du ha minst gymnasiekompetens, gärna med teknisk inriktning såsom process, styr- och reglerteknik, kemi eller maskin. Det är meriterande om du studerar vid högskola eller universitet eller har en processinriktad yrkesutbildning. Körkort, truckkort och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Arbetet är förlagt både till dagtid och skift. Vi söker dig som är flexibel och praktiskt lagd, trivs med teamarbete men också kan ta egna initiativ för att lösa problem. Är du redo för en utmanande och varierande roll i en innovativ miljö ser vi fram emot din ansökan.
Produktion - Logistikoperatör
Som logistikoperatör arbetar du i logistikgruppen med packning, transport och lastning av våra färdiga produkter. Du följer rutiner och instruktioner och utför praktiskt arbete. Arbetet är förlagt till dagtid.
Du som söker ska ha minst gymnasiekompetens. Körkort, truckkort och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande. Som person är du flexibel och praktiskt lagd. Arbetet kan ske både enskilt och i grupp, och du har förmåga att se sammanhang och logik i arbetet.
Laboratoriet
På analyslaboratoriet arbetar du med processanalyser, miljöanalyser, analyser av färdiga produkter samt råvaruanalyser med hjälp av avancerad analysutrustning. Du rapporterar analyserna i vårt LIMS-system.
Ett annat laboratorieområde är inom Forskning och Utveckling (FoU), där du kan arbeta i laboratorie- eller pilotskala som stöd till pågående FoU-projekt eller med att utvärdera idéer inom området Renewable Fibers.
Vi söker dig som har påbörjat en universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis kemi eller kemiteknik, gärna med inriktning mot analytisk kemi. Arbetet är förlagt till dagtid. Som person är du analytisk, ordningsam och strukturerad.
OBS! Specificera i din ansökan vilken roll du är intresserad av!
Övriga kvalifikationer för samtliga roller
* Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i team.
* Du är lyhörd och har en positiv attityd.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* För tjänster inom laboratoriet är det meriterande om du är högskolestuderande.
* Du bör vara tillgänglig för arbete mellan 1 juni och 31 augusti.
* Du måste vara minst 18 år för att arbeta hos oss, enligt arbetsmiljölagstiftning.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IKEM och erbjuder bland annat arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Bra att veta
Se hela arbetsannonsen på vår karriärsida: www.nouryon.com
Sommarjobben är tillfälliga semestervikariat under hela eller delar av perioden juni-augusti. Arbetet för samtliga roller sker på Nouryon i Bohus. Viss obligatorisk introduktion och utbildning kan komma att ske innan sommaren.
Urval och intervjuer genomförs löpande mellan februari och mars.
Ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan har kommit in gör vi en bedömning av matchningen mellan din kompetens och rollen.
Mer information om vår rekryteringsprocess finns på:
nouryon.com/careers/how-we-hire/
Publiceringsdatum2026-01-09
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, kontakta:
Recruiting.SE@Nouryon.com
Fackliga frågor:
* Ledarna: Sanna Backman - sanna.backman@nouryon.com
* Unionen: Helene Rosenlund - helene.rosenlund@nouryon.com
* IF Metall: Maria Björkstål - maria.bjorkstal@nouryon.com
* Akademikerna: Niclas Lundahl - niclas.lundahl@nouryon.com Ersättning
