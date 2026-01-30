Sommarjobb - Administratör ABH
Vattenfall AB / Datajobb / Östhammar Visa alla datajobb i Östhammar
2026-01-30
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Östhammar
, Uppsala
, Tierp
, Sala
, Enköping
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
UL trafikerar Forsmark med bussar som har trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
Om rollen
Är du student och vill använda dina kunskaper och idéer för att vara med och påverka utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle? Då borde du söka ett sommarjobb hos oss!
Sommarjobben på Vattenfall är en möjlighet för dig som student att få erfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta på ett stort svenskt energibolag. På Vattenfall jobbar vi för att alla ska kunna välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Du kommer få träffa människor med olika erfarenheter som kan bidra till din utveckling och ditt nätverk. Du som har sommaruppehåll från pågående studier kan söka ett sommarjobb hos oss. Vi ser fram emot din ansökan!
Forsmark söker nu en Administratör ABH som kommer få vara delaktig i att stötta organisationen under sommarperioden.
Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer att vara att stötta driftvakten och kontrollrummen på Forsmark med dagliga uppgifter. Detta innebär bland annat hantering av nycklar, hantering av arbetsbevis samt andra administrativa uppgifter.
Genom det här sommarjobbet kommer du få möjlighet att lära dig mer om Forsmark som organisation samt få en insikt i arbetet vid kontrollrummen.
KravspecifikationPubliceringsdatum2026-01-30Bakgrund
Du har fyllt 18 år.
Du har en pågående teknisk utbildning på gymnasiet eller högskola/universitet, eftergymnasiala studier är meriterande.
Du har god datorvana.
Du har flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Engelska är meriterande.
Vi söker dig som har ett lugnt och tillmötesgående bemötande och trivs med att hjälpa andra. Du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar strukturerat och driver ditt arbete framåt. Du samarbetar väl med andra och kommunicerar på ett lyhört och konstruktivt sätt. Samtidigt planerar och prioriterar du effektivt och låter tydliga värderingar och god etik vägleda dig i ditt arbete.
Ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Dan Wadell, Dan.Wadell2@vattenfall.com
. Vill du veta mer om själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för sommarjobbet är Rolf Olsson (Akademikerna), Jan-Conny Hallberg (Unionen), Juha Rintala (SEKO), Juha Rintala (Ledarna). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Tjänsten är placerad på Forsmark och kommer pågå mellan 1 juni till 15 augusti 2026.
Så här ansöker du
Förbered ett CV; i ditt CV är det viktigt att det tydligt framgår utbildning, relevanta erfarenheter och bostadsort. Inga ansökningar tas emot via mail.
Låter detta som ett sommarjobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast den 22 februari 2026!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9715341