Sommararbetare Miljöinspektör
2026-03-25
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Genom friskfaktorerna arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö där medarbetare ska må bra och trivas på arbetet.
Som miljö- och livsmedelsinspektör på miljöenheten under sommarmånaderna kommer du att bistå enheten i ärendehandläggning och tillsynsarbete. Den prioriterade arbetsuppgiften är utövande av tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, framför allt avloppstillsyn och livsmedelstillsyn. Arbetet innebär utförande av platsbesök och dialog med verksamhetsutövare, privatpersoner samt näringsidkare i vår kommun. Efter genomfört platsbesök upprättas tillsynsprotokoll eller beslut i anslutning till tillsynsbesöket.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga och har en känsla för god service och kvalitet. I ditt arbete strävar du efter ett gott bemötande där dialog och samarbete väger tungt. Som person är du effektiv med en känsla för planering. Du förväntas planera ditt arbete på egen hand vilket innebär att du är ansvarstagande och noggrann. Vi söker dig som uttrycker dig väl i både tal och skrift, detta eftersom arbetet innebär både muntlig dialog och förmedling av budskap i skrift. Vi söker dig som har relevant utbildning inom miljöområdet. Det är meriterande om du tidigare bedrivit tillsyn inom miljö- eller livsmedelsområdet.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "49/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby Kommun Kontakt
Miljöinspektör
Andreas Andersson Jobbnummer
9818788