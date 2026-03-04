sommar-vikarie

2026-03-04


* God servicekänsla och kunna hantera olika möten med människor
• Lyhörd för kundens behov
• God samarbetsförmåga
• Självständig och handlingskraftig
• Noggrann, strukturerad och systematisk
• Förmåga att kunna klara av att arbeta i ett högt tempo
• Positiv attityd i uppgifter där man arbetar i ett team.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av arbete inom restaurang.
• God samarbetsförmåga.
• Kan jobba självständigt, kan svenska både tal och skrift.
• för rätt person så finns möjlighet att förlänga.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Ansök via mail: charlottenberg@asoantown.se
E-post: charlottenberg@asiantown.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Asian Town Charlottenberg AB (org.nr 556886-2881)
Helga Görlins Gata 1 (visa karta)
452 35  CHARLOTTENBERG

Jobbnummer
9776930

