Sommar- och timvikarier inom vård och omsorg
2026-01-06
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
- Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor i behov av stöd och som vill vara med och göra skillnad.
Vännäs kommun erbjuder en arbetsplats där du är delaktig i ett meningsfullt arbete. Du kommer att få ett arbete som är omväxlande, utvecklande och lärorikt.
Vi erbjuder dig arbete under hela sommaren, delar av sommaren eller som timvikarie under andra perioder av året. Du kan arbeta inom äldreomsorgen (äldreboende, korttidsboende eller hemtjänst) eller funktions stöd (gruppbostad eller personlig assistans). Arbetet är förlagt under dag, kväll, helg och natt.
Att arbeta inom äldreomsorg innebär ett självständigt arbete med äldre personer som behöver stöd i vardagen. Vi söker dig som vill stödja äldre personer i det egna hemmet eller på ett omsorgsboende. De äldres integritet, trygghet och välbefinnande kommer att vara fokus i ditt arbete.
Arbete inom funktions stöd innebär att arbeta med personer som har en funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen, antingen i det egna hemmet (personlig assistans) eller på gruppbostad. Arbetets fokus är att ge brukarna möjlighet att leva ett självständigt liv.Dina arbetsuppgifter
Vanliga arbetsuppgifter är stöd/hjälp med
- Personlig omvårdnad
- Personlig hygien
- Måltider
- Social samvaro
- Ge läkemedelKvalifikationer
För att arbeta inom vård och omsorg behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket. Det krävs kunskaper i både tal och skrift för att kunna utföra vårddokumentation, ta emot medicin delegering samt kommunicera med brukare.
Meriterande om du har
- studerat eller studerar på vård- och omsorgsprogrammet, alternativt att du har annan utbildning med inriktning omsorg eller socialt arbete
- arbetslivserfarenhet inom stöd och omsorg.
Din personliga lämplighet är viktig och vi vill att du är ansvarsfull, pålitlig och lyhörd. Det är mycket viktigt att du har ett respektfullt bemötande gentemot brukare och att du tar hänsyn till deras individuella behov och önskemål.
Sommarbonus
Du som arbetar hos oss i sommar under perioden 2026-06-15 - 2026-08-23 kan ha rätt till bonus om du arbetar minst 4 sammanhängande veckor.
- Kravet för bonus är att du arbetar minst 75% och minst 4 veckor.
- 4 veckor sammanhängande arbete 75% eller mer = 3000 kr bonus.
- 8 veckor sammanhängande arbete 75% eller mer = 6000 kr bonus.
Bonus utgår inte om du varit oplanerat frånvarande mer tid än vad som anges nedan:
Arbete 4-7 veckor: 1 frånvarotillfälle om max 5 dagar.
Arbete 8 veckor: 2 frånvarotillfällen om max 6 dagar
Utdrag ur belastningsregistret
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens
belastningsregister uppvisas.
Blanketten eller e-tjänsten "kontrollera egna uppgifter" hittar du på polisens hemsida eller via denna länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/Anställningsvillkor
Du ska ha fyllt 18 år.
Till vissa av våra verksamheter krävs körkort.
Observera att vi tar emot ansökningar endast via vårt rekryteringssystem, inga ansökningar via andra kanaler kommer att hanteras.
Tillsättning sker löpande, vänta inte med att skicka in din ansökan då det finns stora möjligheter att börja arbeta som timvikarie under våren med fortsättning över sommaren. Välkommen med din ansökan!
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Timlön Så ansöker du
