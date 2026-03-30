Sommar vikarie Svedala
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svedala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svedala
2026-03-30
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Svedala
, Malmö
, Lomma
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Är du en pigg och glad person som är stark till både kropp och själ? Ser du möjligheter i stället för problem? Behärskar svenska språket fullt ut i både tal och skrift - då kanske du är rätt person för mig!
Jag är en tjej på 34 år med flera funktionsnedsättningar, som nu söker en till personlig assistent för att trygga upp min vardag. Gärna med erfarenhet av epilepsi.
Jag tycker om att vistas utomhus, gå promenader, lyssna på spännande ljud och andra upplevelser, men utöver det innehåller min vardag allt från lugn och ro till fysisk aktivitet, musik, bad och träffa kompisar.
Du behöver vara lugn och trygg i dig själv eftersom jag behöver kunna lita på att du gör allt för att förstå mig och allt för att hjälpa mig att förstå. Jag har mycket att säga fast att jag inte talar, men med din hjälp kan jag prata med alla i min omgivning!
Att du är kvinna och rökfri är ett krav . Du får gärna vara studerande.
Arbetstiderna är blandat dag, kväll, vaken natt samt helg.
Jag bor nära både tåg- och busstation i centrala Svedala.
Omfattning: timanställning vid behov .
Utdrag ur belastningsregistret lämnas samt två aktuella referenser.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062)
212 28 MALMÖ Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Josefine Lindeberg-Lindvet josefine.lindeberg@friab.se 0730585036 Jobbnummer
9828822