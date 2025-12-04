Solution Marketing Manager till Axis Communications
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Lund Visa alla marknadsföringsjobb i Lund
2025-12-04
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du passionerad för marknadsföring och trivs på ett företag där du får arbeta i tvärfunktionella samarbeten i en internationell kontext? Vi söker nu en erfaren Solution Marketing Manager, med intresse för mjukvarulösningar, till Axis Solution Marketing-team i Lund. Välkommen med din ansökan, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Då Axis Communications fortsätter att växa och intresset ökar från kunder och partners samt att en i teamet går på föräldraledighet, söker vi nu en Global Solution Marketing Manager. Du kommer att arbeta i en roll där du samarbetar med andra kollegor i teamet i att introducera nya erbjudanden till marknaden parallellt som du driver dina egna projekt med hjälp av tvärfunktionella samarbeten i organisationen.
Vilka är ditt framtida team?
Du kommer att vara en del av Solution Marketing, ett team inom Global Sales and Marketing med uppdraget att skapa efterfrågan genom att uttrycka värdet av produkter, lösningar och tjänster från Axis och våra strategiska partners. Vi levererar på detta löfte genom tvärfunktionellt samarbete och genom att utveckla marknadsföringsmaterial som stödjer försäljningen och stärker Axis varumärke.
Vad kommer du att göra som Solution Marketing Manager på Axis?
Du kommer att arbeta i ett tvärfunktionellt team med andra Solution Marketing Managers, som ansvarar för marknadsföring och kommunikation i sina respektive områden. I denna roll kommer du säkerställa en framgångsrik lansering av olika erbjudanden på marknaden samt bistå i frågor såsom marknadspositionering och utveckling av kommunikation och budskap - baserat på olika målgruppers behov. Vi ser att du i rollen kommer agera supporterande gentemot dina kollegor, bland annat genom att stödja i koordineringen och beställningen av marknadsmaterial. I rollen kommer du att bistå i flera marknadsprojekt med ansvar för att säkerställa att alla nödvändiga marknadsföringsleveranser sker i tid.
Du erbjuds
• Ett konsultuppdrag via Academic Work fram till oktober 2026 med möjlighet till förlängning
• Axis erbjuder en mångkulturell arbetsplats med en öppen företagskultur. Redan från dag ett får du möjlighet att bidra med din kompetens i ett företag som tror på innovation och den enskilda individen. På Axis får du möjligheten att bygga ditt nätverk för framtiden. Axis samlar duktiga och kreativa människor som alla arbetar mot samma mål - att vara nummer ett
VI SÖKER DIG SOM
• Har god erfarenhet av produktmarknadsföring inom B2B
• Har erfarenhet av projektbaserat arbete
• En examen i marknadsföring eller motsvarande
• Obehindrad i engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från ett internationellt företag inom teknikbranschen
• Erfarenhet av att arbeta med tvärfunktionella projekt
Stor vikt i denna process kommer att läggas på din motivation för tjänsten och dina personliga egenskaper. Du är driven, självgående och strukturerad . Du har ett prestigelöst arbetssätt och mycket god samarbetsförmåga samt är skicklig på att navigera i en större organisation och nå resultat genom tvärfunktionellt samarbete. Du har förmåga att arbeta strategiskt med ett helhetsperspektiv, samt operativt och uppskattar både etablerade arbetssätt och flexibilitet. Du har utmärkta projektledningskunskaper och levererar kvalitetsresultat under tidspress.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Axis ett snabbt växande IT-företag med globalt avtryck, ett företag där innovation är ett ledord. Deras framgång beror i stor utsträckning på högkvalificerad personal och deras starka, öppna och tillåtande företagskultur - en företagskultur som bäddar för framgång och medför möjligheter att ständigt bryta ny mark. På Axis finner du innovativa, dedikerade och engagerade medarbetare som är kärnan i verksamheten och den framgång som Axis taktar mot. Som världsledande företag inom nätverksvideo erbjuder Axis olika övervakningssystem och andra pålitliga säkerhetslösningar. Samtliga är produkter som baseras på en öppen plattform av att ständigt leverera kvalité och högt värde till sina kunder.
Läs mer om Axis här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9627986