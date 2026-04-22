Solution Consultant inom SAP EWM till Skövde!
2026-04-22
Har du erfarenhet från att arbeta i SAP Extended Warehouse Management och vill bli en del av ett globalt bolag? Vi söker dig som vill ta dig an en ny, spännande utmaning. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Till vår kund placerade i centrala Skövde söker vi en Solution Consultant till ett team bestående av 9 kollegor. Du kommer vara en del av ett nytt område inom vår kunds digitaliseringsresa och arbeta med en produktionskritisk lagerlösning som har stor inverkan på den omgivande verksamheten.
Din roll som Solution Consultant innebär att tolka förändringskrav från produktionssajter och businessidan till IT-lösningar och hur de kan lösas i organisationen, varav det är viktigt att du innehar en förståelse för lagerhantering i producerande verksamhet.
VI SÖKER DIG SOM: Har en eftergymnasial utbildning, exempelvis inom ekonomi eller IT.
Har minst ett års arbetslivserfarenhet från att arbeta med SAP Extended Warehouse Management.
Har arbetat i producerande verksamhet och förstår hur IT och lagerlösningar fungerar i sådan verksamhet.
Har ett affärskritiskt tänk.
Talar och skriver flytande svenska samt engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från att bygga SAP Fioriappar.
Har erfarenhet av att arbeta inom fordonsindustrin.
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. För att du skall passa in och trivas i rollen ser vi att du är självgående och kan ta stort ansvar för ditt arbete samtidigt som du gärna arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor. Vidare är du flexibel, noggrann och nyfiken där du ständigt vill lära dig mer och utvecklas.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Det här är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Placering: Skövde, på plats på kontoret 100%.
Kontaktuppgifter: Hanna Lejon.
Lön: Månadslön.
Start: Hösten 2026.
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som techtalang en riktigt bra karriär. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
