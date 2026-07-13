Solskyddsmontör till Primetex
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2026-07-13
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Solskyddsmontör till Primetex i Jönköping
Vill du ha ett praktiskt och varierande arbete där du får kombinera montage, kundkontakt och frihet under ansvar? Då kan detta vara jobbet för dig!
Job&Talent söker nu en solskyddsmontör till Primetex i Jönköping. Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos Primetex.
Om Primetex
Primetex är en ledande leverantör av skräddarsydda lösningar inom textil och solskydd. Vi arbetar främst mot offentlig miljö och hjälper våra kunder att skapa funktionella och trivsamma arbetsmiljöer.
Med verksamhet på flera orter i Sverige arbetar Primetex med hela processen – från rådgivning och måttagning till egen sömnad och professionell montering.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som solskyddsmontör hos Primetex får du en varierad arbetsdag där du arbetar med:
Montering och service av markiser och utvändiga solskydd.
Montage av invändiga solskydd och gardiner.
Kundkontakt och problemlösning ute på plats.
Du utgår från Primetex kontor i Jönköping. Dagen börjar och avslutas på kontoret tillsammans med teamet. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, och resor inom regionen förekommer.
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd och tycker om att arbeta med händerna. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att ingen dag är den andra lik.
Vi tror att du:
Är händig och lösningsorienterad.
Trivs med kundkontakt.
Kan arbeta självständigt men gillar att vara en del av ett team.
Är pålitlig och ser det som en självklarhet att passa tider.Kvalifikationer
B-körkort.
God svenska i tal och skrift.
Grundläggande datorvana och vana att använda digitala verktyg.
Belastningsregister utan anmärkning.
Meriterande
Erfarenhet av montage.
Erfarenhet inom bygg, snickeri, el eller liknande.
Erfarenhet från solskydds- eller textilbranschen.
Lift-, fallskydds- eller ställningsutbildning.
Därför kommer du att trivas hos Primetex
Hos Primetex blir du en del av ett tryggt och växande företag med hög trivselfaktor och stark gemenskap.
Du får bland annat:
Direktanställning hos Primetex.
Friskvårdsbidrag.
Arbetstidsförkortning (ATF).
Kollektivavtal.
Gemensamma aktiviteter och årlig personalfest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8029286-2098334". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Östra Storgatan 9 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
10000971