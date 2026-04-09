Solcellsmontör, sommarjobb
2026-04-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vill du ha ett sommarjobb där du får jobba utomhus, lära dig ett framtidsyrke och vara en del av ett riktigt schysst gäng?
Då kan detta vara helt rätt för dig!
Nordic Solar växer och under juni-augusti söker vi nu sommarjobbare till montage i vårt närområde. Du blir en del av våra erfarna montörer som visar, stöttar och lär dig allt du behöver under vägen.
Om rollen
Som sommarjobbare inom montage hjälper du våra montörer med att bygga och installera solcellsanläggningar. Du jobbar framför allt i vårt närområde, och tillsammans med trygga och erfarna kollegor som guidar dig genom hela jobbet.
Arbetet är praktiskt, fysiskt och utomhus, vilket gör att du behöver trivas med att röra på dig, arbeta med händerna och gilla variation. Du får se många olika miljöer - och lära dig massor på vägen.
Du kommer bland annat att få vara med och:
Hjälpa till med installation och montering av solpaneler
Förbereda material och hålla ordning på arbetsplatsen
Arbeta på höjd
Lära dig hantera verktyg och utrustning på ett säkert sätt
Möta kunder med ett vänligt bemötande när det behövs
Om dig
Vi söker dig som är arbetsvillig, nyfiken och inte rädd för att ta i. Du behöver inte ha erfarenhet av solceller - det lär du dig hos oss - men du bör tycka om att lära dig nya saker och vilja göra ett bra jobb.
Det här är rätt sommarjobb för dig som:
Gillar att jobba utomhus och röra på dig
Har god fysik och kan arbeta på höjd
Är noggrann, lyhörd och har lätt för att samarbeta
Är nyfiken på teknik, montage eller energibranschen
Har en positiv attityd och bidrar till ett bra klimat i gruppen
B-körkort
Har du tidigare jobbat inom bygg, montage eller liknande är det ett plus - men inget krav.
Våra värderingar
Det är viktigt att du kan stå bakom våra värderingar:
Engagerad - Framåtlutad - Schysst
Det betyder att du gör ditt bästa, är hjälpsam och vill skapa en bra upplevelse för både kollegor och kunder.
Om oss
Nordic Solar har installerat solenergi i Mellansverige sedan 2009 och är i dag en trygg och etablerad aktör i branschen. Vi arbetar med kvalitet, säkerhet och schyssta villkor - och vi tror på att utveckla människor som vill lära sig mer.
Hos oss får du ett sommarjobb där du får vara med och bidra till den gröna omställningen, samtidigt som du samlar värdefull erfarenhet för framtiden.
Om rekryteringsprocessen
Låter det här som ett sommarjobb för dig?
Ansök redan i dag - urval sker löpande.
Du ansöker via vår rekryteringsplattform (ej via e-post eller LinkedIn).
Frågor?
Amalia Rååd, HR-ansvarig
054-224 19 51
Sista dag att ansöka är 26 april 2026 Så ansöker du
E-post: amalia.raad@nordicsolar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Solar Sweden AB
(org.nr 556740-0725), https://nordicsolar.se/
Ramgatan 2 B (visa karta
)
653 41 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Amalia Rååd amalia.raad@nordicsolar.se 054-2241951 Jobbnummer
9846011
9846011