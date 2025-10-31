Solcellsmontör Kalmar
Detta gör livet trevligt hos oss
Vi på Sesol är mycket stolta över att tillhöra en bolag där vi tar hand om varandra och vill varandras bästa. Hos oss blir du en del av ett prestigelöst företag där alla hjälps åt för att vi gemensamt ska ta oss hela vägen och förbi våra mål. Vår familjära stämning är något som kännetecknar oss. På Sesol hälsar vi på varandra, ser varandra och hjälper varandra på riktigt, varje dag.
Ta utmaningen
Som solcellsmontör hos oss på Sesol kommer du att vara ansiktet utåt och ansvara för att installera våra solcellsanläggningar. Dina arbetsuppgifter inkluderar framförallt montering av solpaneler, kabeldragning och byggnation av ställningar. Du kommer att arbeta i team och tillbringa större delen av tiden utomhus på hustak hos olika kunder i och omkring Kalmar. Längre resor och arbete på annan ort kan förekomma.
Vi förväntar oss att du arbetar i enlighet med företagets riktlinjer och säkerhetsstandarder samt samarbetar nära kollegor och andra avdelningar för att säkerställa att projekten levereras enligt tidsplan och med hög kvalitet. Arbetsdagen kommer att vara varierande med olika uppgifter. Vid anställning erbjuder vi grundlig utbildning i arbete på höjd och byggnation av ställningar, så att du kan utföra ditt arbete på ett tryggt och effektivt sätt.
Vem är vår perfekta match
Arbetet som solcellsmontör är fysiskt krävande och ställer därför höga krav på din förmåga att arbeta med kroppen, händerna och olika verktyg. Eftersom du kommer att vara en del av ett team med en eller två andra solcellsmontörer, lägger vi stor vikt vid att du är bra på att samarbeta, kommunicera, hantera feedback och arbeta lika hårt som dina kollegor. Att montera solpaneler på tak kan ibland innebära oväntade utmaningar när det gäller underlag, mått och liknande. Om du är lösningsorienterad och vågar komma med nya kreativa idéer, kommer detta jobb att passa dig som handen i handsken.
Vi önskar att du har erfarenhet av monteringsarbete, snickeri, takläggning eller liknande arbete.
gärna jobbat som solcellsmontör tidigare
körkort
behärskar svenska språket muntligt och skriftligt.
Det är extra bra om du även har utökat körkort - klass B96 eller BE.
Bra att veta om anställningen
Lön: Fast lön
Placering: Kalmar
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansvarig rekryterare: Emelia Isaksson
Om Sesol
Vi älskar solen lite mer än andra - att jobba hos oss på Sesol innebär därför ett soligt äventyr som vi vill att du ska få uppleva. Tillsammans bidrar vi alla till att göra världen till en lite grönare plats. Med vårt huvudkontor i Jönköping och kontor i 13 andra städer i Sverige och Norge, är vi en arbetsgivare för alla som vill ta sig ut ur skuggorna och ut i solen.
