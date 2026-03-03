Sökes: Lekfullt proffs till vår glada 13-åring!
2026-03-03
Är du personen som kan förvandla en vardagsrutin till ett äventyr? Vår dotter, en charmig snart 13-åring med glimten i ögat, söker nu sina nya personliga assistenter!
Vem är hon?
Hon gillar skola och fritids, musik, pyssla och att busa. Hon behöver stöd med allt i vardagen (hygien, påklädning, kommunikation, måltider, träning, omvårdnad) och någon som vill hänga med på aktiviteter, hitta på hyss och vara en trygg kompis.
Vem är du?
Du är en positiv kvinna som inte är rädd för att bjuda på dig själv. Du har ett stort hjärta, är ansvarsfull, tålmodig och ser möjligheter i stället för hinder. Du är lyhörd och igenkännande för tjejens behov. Vi ser gärna att du har körkort, engagemang och en god portion humor. Du bör ha möjlighet att resa i arbetet. Flickan har dubbel assistans så du kommer att jobba med en kollega till stor del. Men du bör även ha förmåga att jobba självständigt vid behov.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Assistera i vardagens alla rutiner, både i skolan och på fritiden. Och att ansvara för att alla rutiner blir utförda på ett bra sätt.
Att ge god omvårdnad. Ett plus om du har erfarenhet av sondmat och erfarenhet av olika hjälpmedel.
Bus, lek och träning.
Skapa trygghet och glädje i vardagen.
Nattjänst innebär vaken natt. Det är dubbel assistans både dag och nattetid.
Arbetstiderna är 07-19 eller 19-07
Viss dokumentation
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt jobb där rutiner är viktiga men med möjlighet att skapa en varierande och stimulerande vardag. Vi värdesätter personkemi högt!
Vi har två lediga tjänster, en dagtjänst och en nattjänst.
Omfattning: dagtjänst 90% och nattjänst 97,5%
Plats: Östersund/Brunflo
Tillträde: Dagtjänsten omgående, nattjänsten startar 2026-07-15
Vi söker bara kvinnliga assistenter till denna tjänst.
Ett krav är att du talar läser och förstår svenska språket.
Det finns hund i hemmet.
Vi är ansluten till kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: info@osdass.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lekfullt proffs". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Assistansförmedling AB
(org.nr 556617-7217)
Odenskogsvägen 27 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9773336