Sökes köksbiträde

Didan AB / Restaurangbiträdesjobb / Solna
2026-08-04


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Köksbiträde sökes till sushirestaurang 🍣
Är du en driven och positiv person som trivs i ett högt tempo? Vi söker nu ett köksbiträde till vår sushirestaurang!

Publiceringsdatum
2026-08-04

Arbetsuppgifter
Förbereda råvaror
Hjälpa till med enklare matlagning
Disk och städning
Säkerställa att köket hålls rent och organiserat
Samarbeta med köksteamet för att ge gästerna bästa möjliga upplevelse

Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, noggrann och stresstålig
Har en positiv inställning och gillar att arbeta i team
Kan arbeta kvällar och helger
Tidigare erfarenhet från restaurang är meriterande, men inget krav – vi lär gärna upp rätt person.

Vi erbjuder:
Ett härligt team och en trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse

Skicka ditt cv per mail

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: tomas.moranson@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Didan AB (org.nr 559177-1497)
Stjärntorget 2 (visa karta)
169 79  SOLNA

Arbetsplats
Sushi Revolution Mall Of Scandinavia

Jobbnummer
10020869

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