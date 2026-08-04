Sökes köksbiträde
Didan AB / Restaurangbiträdesjobb / Solna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Solna
2026-08-04
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Köksbiträde sökes till sushirestaurang 🍣
Är du en driven och positiv person som trivs i ett högt tempo? Vi söker nu ett köksbiträde till vår sushirestaurang!Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Förbereda råvaror
Hjälpa till med enklare matlagning
Disk och städning
Säkerställa att köket hålls rent och organiserat
Samarbeta med köksteamet för att ge gästerna bästa möjliga upplevelse
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, noggrann och stresstålig
Har en positiv inställning och gillar att arbeta i team
Kan arbeta kvällar och helger
Tidigare erfarenhet från restaurang är meriterande, men inget krav – vi lär gärna upp rätt person.
Vi erbjuder:
Ett härligt team och en trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Skicka ditt cv per mail Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: tomas.moranson@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Didan AB
(org.nr 559177-1497)
Stjärntorget 2 (visa karta
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169 79 SOLNA Arbetsplats
Sushi Revolution Mall Of Scandinavia Jobbnummer
10020869