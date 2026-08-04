Kock extrajobb i skolkök
Time2staff AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-08-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Time2staff AB i Stockholm
, Sollentuna
, Värmdö
, Nykvarn
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker kockar för extrajobb i skolkök. Tjänsten passar dig som är noggrann, ansvarsfull och trivs med att arbeta i ett köksteam. Tidigare erfarenhet av storkök är ett krav.
Kommunikation: Ansvar för god dialog mellan kök, rektor, pedagoger samt barn/elever, både inom och vid behov utanför verksamheten.
Menyplanering: Sker i samråd med kollegor och/eller verksamheten vid behov under vikarieperioden.
Matsäkerhet: God kunskap om allergener i tillagad och serverad mat. Ansvar för att kunna redovisa allergener muntligt och/eller skriftligt. Aktuella allergilistor ska finnas lättillgängliga på varje enhet. Temperaturkontroller hanteras enligt egenkontroll.
Kvalitetsansvar: Säkerställa hög kvalitet på maten gällande smak, konsistens, variation, utbud och volym.
Arbetskläder: Arbetskläder finns på plats, egna arbetsskor ska medtas.
Engelska i tal och skrift är ett krav. Svenska i tal och skrift är meriterande men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: mollie.erixon@time2staff.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Skolkök". Arbetsgivare Time2staff AB
(org.nr 559540-6033) Jobbnummer
10020867