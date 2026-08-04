Kock extrajobb i skolkök

Time2staff AB / Kockjobb / Stockholm
2026-08-04


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Time2staff AB i Stockholm, Sollentuna, Värmdö, Nykvarn, Norrköping eller i hela Sverige

Vi söker kockar för extrajobb i skolkök. Tjänsten passar dig som är noggrann, ansvarsfull och trivs med att arbeta i ett köksteam. Tidigare erfarenhet av storkök är ett krav.
Kommunikation: Ansvar för god dialog mellan kök, rektor, pedagoger samt barn/elever, både inom och vid behov utanför verksamheten.
Menyplanering: Sker i samråd med kollegor och/eller verksamheten vid behov under vikarieperioden.
Matsäkerhet: God kunskap om allergener i tillagad och serverad mat. Ansvar för att kunna redovisa allergener muntligt och/eller skriftligt. Aktuella allergilistor ska finnas lättillgängliga på varje enhet. Temperaturkontroller hanteras enligt egenkontroll.
Kvalitetsansvar: Säkerställa hög kvalitet på maten gällande smak, konsistens, variation, utbud och volym.
Arbetskläder: Arbetskläder finns på plats, egna arbetsskor ska medtas.
Engelska i tal och skrift är ett krav. Svenska i tal och skrift är meriterande men inget krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: mollie.erixon@time2staff.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Skolkök".

Arbetsgivare
Time2staff AB (org.nr 559540-6033)

Jobbnummer
10020867

Prenumerera på jobb från Time2staff AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Time2staff AB: