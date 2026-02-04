Söker timvikarier
Mariefreds Montessoriförskola AB / Barnskötarjobb / Strängnäs Visa alla barnskötarjobb i Strängnäs
2026-02-04
Vi är en mindre privat förskola i centrala Mariefred. Vi har varit verksamma sedan 2010 och utgår från Montessoripedagogik blandat med traditionell förskolepedagogik. Gå gärna in på vår hemsida och förkovra er i vår verksamhet. www.mariefredsmontessoriforskola.se
Förskolan behöver nu fylla på med timvikarier till våren 2026. Arbetet innebär att vi kontaktar timvikarien ofta med kort varsel vid behov, tex. när den ordinarie personalen är sjuk eller lediga. Det kan innebära arbete för en dag och ibland flera dagar.
Arbetet innebär arbete i barngrupperna och praktiska arbetsuppgifter i vårat uppläggningskök.
Arbetsuppgifterna på förskola innebär att du bör vara flexibelt inställd. Kunna ta initiativ och vara lyhörd inför barnens signaler. Då vi är ute i alla väder, är väder efter kläder något att tänka på.
Verksamheten är fördelad på tre grupper med ålder från 1 - 6 år. Vi är sex personer totalt som arbetar på förskolan.
Vi berättar gärna mer om vår verksamhet vid en intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: katarina.hultman@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "timvikarie". Arbetsgivare Mariefreds Montessoriförskola AB
Nygatan 11 (visa karta
136 72 MARIEFRED Arbetsplats
Mariefreds Montessoriförskola AB Jobbnummer
