Söker sushi kock, varm kock
Jt Food AB / Kockjobb / Vallentuna Visa alla kockjobb i Vallentuna
2025-10-19
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jt Food AB i Vallentuna
, Salem
eller i hela Sverige
Misora sushi söker sushi kock, köksbiträde,
Du skall vara ambitiös, älska sushi och vara passionerad för det japanska köket.
Du har känsla för kvalitet och vet att god mat och noggrann rengöring hänger tätt samman
Du drivs av att vara delaktig i att alltid leverera en smak,
Du har god samarbetsförmåga och en positiv utstrålning
Du tycker om att verka i ett företag som ständigt utvecklas
Vi behöver sushikock och varmkock
tjänsten gäller för Vallentuna, Rönninge ,Täby och Tullinge ,
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post
E-post: Info@misorasushi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jt Food AB
(org.nr 559170-0033)
Torggatan 15 (visa karta
)
186 31 VALLENTUNA Arbetsplats
Misora Sushi Jobbnummer
9563696