Tryckare sökes till tryckeri i Klippan!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Grafikerjobb / Klippan Visa alla grafikerjobb i Klippan
2026-06-10
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Klippan
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Är du noggrann, driven och trivs i högt tempo? Vi söker just nu tryckare till ett välkänt företag med moderna maskiner, hög kvalitet och stark laganda. Här blir du en viktig del av spännande produktion!
Hos kunden jobbar du som offsettryckare och arbetar med modern teknik och bli en nyckelperson i ett team med hög kvalitet och stora volymer.
Dina arbetsuppgifter kan bestå av:
Ställa in, övervaka och köra tryckpressar
Kontrollera färger, passning och tryckkvalitet under produktion
Utföra underhåll och justering av maskiner
Följa produktionsplaner och säkerställa effektiva flöden
Samarbeta med kollegor inom efterbehandling och distribution för bästa resultat
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
Trivs med att arbeta praktiskt och tekniskt
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv laganda
Är flexibel och klarar av att arbeta i ett högt tempo
Kan arbeta 2-skift
Hos kunden får du möjlighet att utvecklas inom produktion och maskinhantering. Du får en varierad arbetsdag med ett team som samarbetar mot gemensamma mål. Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan redan idag – urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9958394