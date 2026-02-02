söker lastbilsförare C-kort
2026-02-02
Hejsan vi är ett gäng som åker runt på mat festivaler från 7april 2026 med start i malmöl till den 10 okt arbete finns året runt om så vill.
ARBETET
Vi är ett team som åker runt ca 250 dagar och sprider mat glädje på förbokade festivaler över hela Sverige.
vår verksamhet består av tält som vi bygger upp i respektive stad samt annan utrustning som står på hjul. vi stannar i varje stad 4-6 dagar vi är ett team på ca 6 per, köksbiträden mm .BOENDE! bekostas av företaget,även de dagar vi är lediga oftast bor vi på hotell ... våra tält serverar smash burgare philly cheesesteak rökt kött mm, det finns även ca 30 andra mat tält som säljer mat från världens alla hörn
lön enligt överenskommelse.
köra lastbil hoppa in i bland och hjälpa till i tälten ingen erfarenhet krävs vi lär upp,
låter detta intressant för dig maila till meatandsweet26@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
via mail
