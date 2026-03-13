Söker lastbilschaufför C-kort

KDC Meat AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-03-13


Om jobbet
Hejsan vi är ett gäng som åker runt på mat festivaler från 7april 2026 med start i malmöl till den 10 okt arbete finns året runt om så vill.
ARBETET
Vi är ett team som åker runt ca 250 dagar och sprider mat glädje på förbokade festivaler över hela Sverige.
vår verksamhet består av tält som vi bygger upp i respektive stad samt annan utrustning som står på hjul. vi stannar i varje stad 4-6 dagar vi är ett team på ca 6 per, köksbiträden mm .BOENDE! bekostas av företaget,även de dagar vi är lediga oftast bor vi på hotell ... våra tält serverar smash burgare philly cheesesteak rökt kött mm, det finns även ca 30 andra mat tält som säljer mat från världens alla hörn
lön enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
köra lastbil hoppa in i bland och hjälpa till i tälten ingen erfarenhet krävs vi lär upp,
låter detta intressant för dig maila till meatandsweet26@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KDC Meat AB (org.nr 559522-7983)
Hertigvägen 10 (visa karta)
126 52  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Peter Pedro
Jobbnummer
9797862

