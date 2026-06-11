Koordinator med lageransvar
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2026-06-11
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där din insats gör skillnad för andra? Hos Hjälpmedelscentralen i Mölndal söker vi nu en Koordinator med lageransvar som vill bidra till att våra hjälpmedel når rätt personer i rätt tid.
Välkommen med din ansökan senast 2 juli!
Arbetsbeskrivning
Som Koordinator med lageransvar arbetar du i nära samarbete med medarbetare och enhetschef för att säkerställa en god leverans och service gentemot våra kunder. I lageransvaret ingår arbetsuppgifter som inventering, optimering av lagerhyllor och plats samt analys av saldon, artiklar och statistik. Vid sidan av ditt arbete med lageransvar är du också en del av produktionen och finns behjälplig för andra enheter inom Hjälpmedelscentralen.
Vidare ingår arbetsuppgifter som:
Ha kontakt med externa partners och leverantörer
Genomföra besiktningar och service
Arbeta med avvikelsehantering och felrapporter
Lageradministration
Vid behov ta fram instruktioner och lathundar
Säkerställa att flödet från lager till produktion flyter på
Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd gymnasieutbildning och erfarenhet av arbete inom lager/logistik. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Då majoriteten av din arbetsdag tillbringas i lagermiljö är det viktigt att du har en god fysisk och ett ergonomiskt arbetssätt. Vidare besitter du digital kompetens och har god datorvana, du har exempelvis erfarenhet av att lära dig och arbeta i olika system. Som person är du strukturerad, noggrann och duktig på att samarbeta med andra. Du är intresserad av lageroptimering, arbeta kvalitativt och bidra till utveckling av vår verksamhet.
Har du tidigare erfarenhet av liknande roll och ansvar är det meriterande. Likaså om du har erfarenhet av hjälpmedel och truckkort.
Om Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen är ett kompetens- och logistikcenter för Västra Götalandsregionens egna verksamheter och de 49 kommuner som ingår i regionen. Vår tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan. Vi ombesörjer inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. Vi hjälper också förskrivare med hjälpmedelsrådgivning, individuell utprovning och anpassning. På Hjälpmedelscentralen i Mölndal arbetar runt 150 medarbetare och vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del av vår verksamhet lägger du som medarbetare grunden för en välfungerande hälso- och sjukvård samt är med och underlättar livet för personer med funktionsvariationer.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Frågor om tjänsten hanteras av rekryterande chef Mark Mccrory, enhetschef på Hjälpmedelscentralen Mölndal.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-11Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
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462 80 VÄNERSBORG Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Mölndal Kontakt
Enhetschef
Mark Mccrory 0768284346 Jobbnummer
9960222