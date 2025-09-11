Söker Lagerarbetare/Orderplockare
AB Ludvika Partiaffär / Lagerjobb / Ludvika Visa alla lagerjobb i Ludvika
2025-09-11
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Ludvika Partiaffär i Ludvika
Vi söker lagerarbetare till Ludvika Partiaffär!
Är du en noggrann och driven person som gillar att arbeta fysiskt? Vi på Ludvika Partiaffär söker en lagerarbetare som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa varor till våra kunder
Ta emot leveranser och fylla på lagret
Hålla ordning och reda i lokalen
Hjälpa till med lastning och lossning av varor
Vi söker dig som:
Är punktlig, ansvarstagande och samarbetsvillig
Klarar av fysiskt arbete
Har truckkort (meriterande men inget krav)
Har goda kunskaper i svenska
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i ett litet men sammansvetsat team
Möjlighet till tillsvidareanställning
Lön enligt avtalSå ansöker du
Skicka din ansökan till: [bashar@ludvikapartiaffar.se
] Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: bashar@ludvikapartiaffar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Ludvika Partiaffär
(org.nr 556480-6239)
Fläderstigen 2 (visa karta
)
771 43 LUDVIKA Arbetsplats
Ludvika Partiaffär, AB Kontakt
Bashar Balek bashar@ludvikapartiaffar.se Jobbnummer
9503999