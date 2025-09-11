Söker Lagerarbetare/Orderplockare

AB Ludvika Partiaffär / Lagerjobb / Ludvika
2025-09-11


Vi söker lagerarbetare till Ludvika Partiaffär!
Är du en noggrann och driven person som gillar att arbeta fysiskt? Vi på Ludvika Partiaffär söker en lagerarbetare som vill bli en del av vårt team!

Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa varor till våra kunder
Ta emot leveranser och fylla på lagret
Hålla ordning och reda i lokalen
Hjälpa till med lastning och lossning av varor

Vi söker dig som:
Är punktlig, ansvarstagande och samarbetsvillig
Klarar av fysiskt arbete
Har truckkort (meriterande men inget krav)
Har goda kunskaper i svenska

Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i ett litet men sammansvetsat team
Möjlighet till tillsvidareanställning
Lön enligt avtal

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: [bashar@ludvikapartiaffar.se]

Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: bashar@ludvikapartiaffar.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Ludvika Partiaffär (org.nr 556480-6239)
Fläderstigen 2 (visa karta)
771 43  LUDVIKA

Arbetsplats
Ludvika Partiaffär, AB

Kontakt
Bashar Balek
bashar@ludvikapartiaffar.se

Jobbnummer
9503999

