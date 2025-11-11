Söker erfaren larminstallatör/Säkerhetstekniker
Sandbergs Trygghetsprodukter AB / Installationselektrikerjobb / Uppsala Visa alla installationselektrikerjobb i Uppsala
2025-11-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandbergs Trygghetsprodukter AB i Uppsala
, Östhammar
eller i hela Sverige
Trygghetsprodukter har funnits i Uppsala sedan 1983. Vi är specialister på säkerhet. Allt från brandlarm, nycklar, inbrottslarm, kameror etc. Våra kunder finns i hela Uppland samt Stockholm. I dag är vi tio anställda.
Vi tror att du är en person som trivs att jobba både ensam och tillsammans med andra. Inte är rädd för att ta ansvar och som ständigt vill utvecklas. Arbetet är omväxlande och man träffar mycket folk. Som tekniker kommer du att arbeta med installation och service av inbrottslarm, lås, brandlarm, kameraövervakning etc. Arbetet kräver noggrannhet och ansvarstagande. Tjänsten omfattar arbete både i Uppsala och Stockholm.
Beredskapstjänst vissa veckor ingår i tjänsten. Arbetstiden är normalt från halv åtta på morgonen till halv fem. Men det inträffar att vi måste anpassa oss efter någon kund och då kan det hända att man måste börja tidigare eller senare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: olov@t-p.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandbergs Trygghetsprodukter AB
(org.nr 556351-4248)
S:t Olofsgatan 46 (visa karta
)
753 30 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9600024