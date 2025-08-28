Söker en ny assistent
2025-08-28
Jag är en 20 årig kille bosatt i Vårgårda som behöver en ny assistent med start omgående.
Att vara min personliga assistent innebär att assistera mig med det som jag skulle gjort själv utan min funktionsvariation, på det sätt som jag önskar. Är du den som hjälper mig med olika vardagliga moment som att sköta min personliga hygien, motionera, åka på utflykt, så klart laga god mat, och pyssla om mitt hem?
Dina arbetsuppgifter är att assistera mig till vardags och fest. Du är nyfiken på mig, och vill lära känna mig och är intresserad av AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation). Jag behöver tydlig struktur, förberedelser och dagsscheman med bildstöd.
Du som söker bör vara en ordningsam och praktisk lagd person och som alltid ser möjligheter när du assisterar. Du ska ha god samarbetsförmåga och kunna assistera vid dubbel assistans. Du måste ha körkort, vara rökfri och vara beredd att arbeta obekväm arbetstid.
Erfarenhet kring barn/ungdomar med särskilda behov är meriterande.
Du får utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling i hur jag vill bli assisterad och den betalda introduktionen (bredvid gång) är på ca 40 timmar.
Tjänstgöringsform: För viss tid så länge uppdraget varar
Tjänstgöringsgrad: 70-80%
Din arbetsgivare blir Din Personlig assistans. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal med Kommunal och erbjuder anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag.
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: jobb@dinpa.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "V25".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556786-6776) Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Din Personliga Assistans Jobbnummer
9480087