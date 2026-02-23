Söker Däckskiftare/fordonstekniker
Skogås Bilcenter AB / Maskinreparatörsjobb / Huddinge
2026-02-23
Vi söker en bilmekaniker till vårt lilla team!
Är du en erfaren eller självlärd bilmekaniker med ett genuint bil intresse? Vill du arbeta i en familjär miljö där din insats verkligen gör skillnad? Då kanske du är den vi söker! Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
Vi är ett litet och personligt bilverkstadsföretag som erbjuder service, reparationer och felsökning på de flesta bilarna. Hos oss är det korta beslutsvägar, god stämning och stort engagemang som gäller. Vi värdesätter kvalitet, pålitlighet och kundfokus i allt vi gör.
Om rollen
Som bilmekaniker hos oss kommer du att arbeta brett med allt från service och reparationer till felsökning och kundkontakt. Du får möjlighet att ta ansvar och utvecklas i rollen i takt med företaget.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
• Service och reparation av personbilar
• Felsökning av mekaniska och elektriska problem
• Däckbyte och hjulinställning
• Kundkontakt och rådgivning vid behov
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som bilmekaniker, yrkesutbildning är meriterande men inget krav
• Har ett stort bil intresse och vilja att lära dig mer
• Är noggrann, självgående och tar ansvar
• Har b-körkort ( KRAV )
Vi erbjuder:
• En trivsam arbetsmiljö med ett litet, sammansvetsat team
• Frihet under ansvar
• Möjlighet till utveckling Så ansöker du
Skicka ditt cv eller en kort presentation av dig själv till info@skogasbilcenter.com
. Har du frågor? Tveka inte att höra av dig på telefonnummer och email
Välkommen till ett jobb där du får meka, påverkas och trivas! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@skogasbilcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogås Bilcenter AB
(org.nr 556750-7255), https://www.skogasbilcenter.se/
Fräsarvägen 1 (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Viktor Haleen INFO@SKOGASBILCENTER.SE 087713210 Jobbnummer
