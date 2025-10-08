Söker chaufförer med B körkort

ALR Konsult / Fordonsförarjobb / Haninge
2025-10-08


Vi är ett transportföretag baserat i Länna och söker nu en distributionsförare med B-körkort för leverans av gods till våra kunder.

Publiceringsdatum
2025-10-08

Dina arbetsuppgifter
Köra ut och leverera gods till kunder i Stockholmsområdet
Lasta och lossa varor
Ge god service och representera företaget på ett professionellt sätt

Vi söker dig som:

Har giltigt B-körkort
Är noggrann, punktlig och serviceinriktad
Gärna har erfarenhet av distribution (meriterande men inget krav)

Placering: Länna
Arbetstid: Heltid / Dagtid
Start: Omgående

Välkommen med din ansökan - vi intervjuar och anställer löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: info@alrkonsult.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ALR Konsult

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ran Trans AB

Jobbnummer
9547767

