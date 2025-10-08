Söker chaufförer med B körkort
ALR Konsult / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
2025-10-08
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ALR Konsult i Haninge
Vi är ett transportföretag baserat i Länna och söker nu en distributionsförare med B-körkort för leverans av gods till våra kunder.Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Köra ut och leverera gods till kunder i Stockholmsområdet
Lasta och lossa varor
Ge god service och representera företaget på ett professionellt sätt
Vi söker dig som:
Har giltigt B-körkort
Är noggrann, punktlig och serviceinriktad
Gärna har erfarenhet av distribution (meriterande men inget krav)
Placering: Länna
Arbetstid: Heltid / Dagtid
Start: Omgående
Välkommen med din ansökan - vi intervjuar och anställer löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: info@alrkonsult.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ALR Konsult Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ran Trans AB Jobbnummer
9547767