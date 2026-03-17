Software Test Engineer | Linköping
2026-03-17
Vill du arbeta nära produkt- och plattformsutveckling i moderna och skalbara systemmiljöer Together Tech söker vi nu en Software Test Engineer som vill bidra till kvaliteten i avancerade digitala lösningar.
Som Software Test Engineer arbetar du nära utvecklare och produktägare genom hela utvecklingscykeln. Du ansvarar för teststrategi, planering och utförande av tester, både manuella och automatiserade, och säkerställer robusta lösningar. Du får utrymme att påverka tekniska val och sätta standard för hur kvalitet och testning ska genomföras i projekt hos våra kunder. Några av din framtida arbetsuppgifter:
Planera, designa och genomföra tester genom hela utvecklingsprocessen.
Utveckla och underhålla automatiserade tester.
Arbeta med enhets-, integrations- och systemtester.
Bidra till teststrategi och metoder för kvalitetssäkring i tidiga utvecklingsfaser.
Delta i kravdiskussioner och säkerställa att lösningar är testbara och uppfyller kvalitetskrav.
Analysera testresultat, felsöka och identifiera rotorsaker till problem.
Bidra till kontinuerlig förbättring av testprocesser, verktyg och arbetssätt.
Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom data eller närliggande område.
Mjukvarutestare med några års erfarenhet med goda kunskaper inom testdesign, testmetodik och kvalitetssäkring.
Erfarenhet av enhets-, integrations- och systemtester samt arbete med testautomation.
Förståelse för testning i distribuerade system eller serviceorienterad arkitektur.
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska och engelska.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom testområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2026, 2025 och 2024 av Karriärföretagen!
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Gabriel Johansson, på telefon +46 700 889767 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7394350-1896877". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Together Tech AB
(org.nr 556576-4668), https://career.togethertech.com
Storgatan 33 (visa karta
)
582 23 LINKÖPING
