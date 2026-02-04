Software Quality Assurance Engineer!
2026-02-04
Är du en noggrann och analytisk testare med intresse av kvalitetssäkring av mjukvara och firmware? Vill du arbeta med inbyggda produkter, molnlösningar och mobilappar i ett team där kvalitet står i centrum? Då kan detta vara rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Som Software Quality Assurance Engineer ansvarar du för att validera mjukvara och firmware för inbyggda produkter (t.ex. IoT), molnlösningar och mobilappar. Ditt huvudmål är att säkerställa att produkter och tjänster möter kraven samt att sprida kvalitetsmedvetenhet inom företaget. Rollen är en hybrid mellan manuell och automatiserad testning och kräver kunskap inom mjukvarudesign samt en stark förmåga att felsöka.
Du får tydliga arbetsuppgifter men uppmuntras också att vara proaktiv och driva egna initiativ där du ser behov. Rollen ingår i ett team på fyra personer och tillsätts på grund av en föräldraledighet. Inledningsvis sker en inskolningsperiod bredvid den nuvarande medarbetaren, vilket ger en trygg start. Uppdraget är tidsbegränsat men med goda möjligheter till långsiktighet.
Du erbjuds
• Flexibilitet: Möjlighet att arbeta 50% på distans och kombinera kontorsmiljö med hemarbete
• Utveckling: Chansen att arbeta med både manuell och automatiserad testning med moderna verktyg
• Variation: Arbete med inbyggda produkter, molnlösningar och mobilappar - vilket ger bredd och spännande utmaningar
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
• Skriva och utföra testplaner och testfall baserat på krav och user stories
• Ta fram testrapporter med defektprocent, täckning och relevanta mätvärden
• Bidra till kontinuerlig förbättring av testprocesserna
• Genomföra regressionstester efter buggfixar och nya funktioner
• Samarbeta nära med Scrum-teamet för att definiera funktionella och icke-funktionella krav
• Skapa och organisera dokumentation
VI SÖKER DIG SOM
• Har en Högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis Datateknik eller Systemutveckling
• Har 1-5 års arbetslivserfarenhet inom mjukvaru/firmware kvalitetssäkring och automatiserade tester
• Är flytande i svenska i både tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
• Behärskar Python och/eller objektorienterad programmering samt BDD/Gherkin-syntax
• Har god kunskap om testprocesser och verktyg som Selenium WebDriver
• Är van vid agila metoder och har erfarenhet av Json, SQL, SDLC, CI/CD
• Förstår skillnaden mellan Black-, Gray- och White-box testning
• Är analytisk, problemlösande och kommunikativ med förmåga att hantera deadlines
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målinriktad
• Ordningssam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
