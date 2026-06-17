Software Factory developer
Sigma Embedded Engineering AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-17
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Vill du arbeta med mjukvaruutveckling inom ett område med stor variation av arbetsuppgifter? Då är Software Factory rollen något för dig!
I rollen som Software Factory utvecklare kommer du att få arbeta med mjukvaruutveckling inom olika teknikområden, programmeringsspråk och verktyg. Det innebär att du kommer ta fram arkitektur och utveckla mjukvara som kan användas för att kunna leverera produktkod med hög kvalitet till olika kunder oavsett var de finns i världen. Continuous Integration/Continuous Delivery är något som alla våra kunder jobbar med för att effektivisera leveranser av kod.
Du kommer att lära dig massor hos oss men innan vi arbetar tillsammans ser vi att du har med dig några erfarenheter:
M.Sc eller B.Sc inom Datateknik, Fysik, Elektroteknik eller Mekatronik
3-5 års erfarenhet av Python utveckling
Erfarenhet av Git, ArgoCD, Gerrit och Artifactory
Har använt något eller några av dessa verktyg: Docker, Openshift, Kubernetes och Elasticsearch
Gärna jobbat med AWS Cloud plattformsutveckling
VILKA ÄR VI?
På Sigma Embedded Engineering står din karriär och passion i fokus. Vi är övertygade om att personer som har kul på jobbet också presterar som bäst och vi jobbar hårt för att hitta rätt matchning och spännande uppdrag till våra kollegor. Vi gillar att göra saker tillsammans och strävar efter en bra mix av jobb och fritid. Det kan vara AWs, event, träningsaktiviteter, alpresor eller inspirationsföreläsningar. Vi har gjort många roliga resor ihop vilket har varit fantastiskt och något vi vill fortsätta med.
VI ÄR EN DEL AV SIGMA GROUP
Som en del av Sigmagruppen erbjuder vi det bästa av två världar; stabilitet och entreprenörsanda. Hos oss är du del av något större, samtidigt som du känner dina kollegor och din chef väl. Sigma består av ett flertal bolag inom olika tekniska kompetensområden och har idag över 5000 anställda. Detta gör oss till Sveriges största privatägda konsultgrupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7931165-2058295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Embedded Engineering AB
(org.nr 559015-0685), https://jobs.sigmaembeddedengineering.se
Lindholmspiren 9 (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Sigma Embedded Engineering Jobbnummer
9968737