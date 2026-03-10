Software Developer, nivå 3-4, Stockholm
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Software Developer, nivå 3-4,S Stockholm hos vår kund.
Beskrivning Software Developer, nivå 3-4
Som konsult hos oss blir du del av ett team som levererar plattformar för avancerade, säkerhetskritiska system. Du kommer vara med och designa, utveckla och underhålla våra plattformslösningar samt bidra till kravhantering och förfining av roadmap. Du kommer att vara en del av ett tvärfunktionellt agilt team som ansvarar för ett område inom vår plattform.
Vi söker dig med några års erfarenhet inom plattformsutveckling med en teknisk ingenjörsutbildning eller relevant erfarenhet. För att lyckas i denna roll tror vi att du behöver vara nyfiken, driven, noggrann, positiv - men viktigast av allt är att du är en lagspelare. Vidare trivs du med att lösa problem med dina kollegor och strävar efter att bibehålla kvaliteten samt utveckla nya färdigheter och kunskaper.
För att passa i rollen tror vi att du har viss kunskap inom ett eller flera av följande områden: * Linux (Debian/Ubuntu) * Golang, Python, Ansible * Jenkins, Artifactory * Automatiserade tester * Öppen källkod (Open-source software) * Mjukvarukravhantering * Plattformsdesign * IT Säkerhet
Att ha varit med i utvecklingen av en tidigare plattformslösning, varit servicetekniker, underhållit en plattform i drift eller erfarenhet inom försvaret/försvarsindustrin, är meriterande.
Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet. Övrig information Placeringsort: Stockholm Uppdragsperiod: : ca 6 månader Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7363083-1885012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303 Jobbnummer
9789069