Sofidel Sweden semestervikarier 2026
Sofidel Sweden AB / Processoperatörsjobb (trä/papper) / Kinda Visa alla processoperatörsjobb (trä/papper) i Kinda
2026-01-28
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sofidel Sweden AB i Kinda
Vill du vara en del av en handlingskraftig och spännande processindustri inom papperstillverkning? Sofidel Sweden söker nu ambitiösa semestervikarier som brinner för teknik och vill vara en del av vårt härliga team.
Vi söker operatörer till vår produktion på pappersbruket. I den här rollen kommer du att assistera våra maskinförare vid papperstillverkning, eller självständigt operera våra rullmaskiner. I produktionen bedrivs kontinuerligt 3-skift med 5 skiftlag. Semestervikariaten börjar i maj, men är du tillgänglig redan innan maj får du gärna skriva med det i din ansökan.
Varför Sofidel Sweden?
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att lära dig och växa inom en innovativ och framåtblickande organisation. Dessutom erbjuder vi en värdefull erfarenhet inom processindustrin.
Fördelar med ett sommarvikariat hos oss:
Arbetslivserfarenhet och Utbildning på plats vid behov (t.ex. truck- och traverskort)
Längre ledighet mellan arbetsperioderna och lediga helger
Semestervikariat på 3-4 månader
Stark gemenskap
Vem är du som söker?
Vi söker lagspelare som är självständiga, flexibla och lösningsorienterade. Du trivs med att samarbeta med olika typer av människor och drivs av att leverera arbete med hög kvalitet. Som person tror vi att du är positiv och engagerad, med en vilja att alltid göra ditt bästa. Goda kunskaper i svenska och engelska är en fördel. Vi ser gärna att du har en pågående eller avslutad gymnasieutbildning samt körkort och tillgång till bil om du inte bor i Kisa. Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
B-körkort & tillgång till bil om du inte bor i Kisa.
God kunskap i både Svenska och Engelska
Gymnasiekompetens eller under utbildning
Meriterande:
Erfarenhet av industriarbete
Erfarenhet av skiftarbete eller nattarbete
Truckkort
Traverskort
Så vad sägs om att göra din sommar lite roligare med oss? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande men sista ansökningsdag är 31:e mars 2026. Vid eventuella frågor kontakta vår HR avdelning på HR.sweden@sofidel.com
Vilka är vi?
Sofidel Sweden AB är ett framgångsrikt företag inom processindustrin och tillverkar mjukpapper, tissue, som sedan konverteras till färdig konsumentprodukt på plats eller hos andra konverterare inom Sverige och på den internationella marknaden. Sofidel Sweden AB ligger i Kisa, ca 5 mil söder om Linköping. Sedan sommaren 2010 ingår Sofidel Sweden AB i den italienska koncernen Sofidel som är näst störst på den europeiska tissuemarknaden med ca 7000 anställda och en omsättning på drygt 3,1 miljarder euro. Sofidel arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering. Vi vill att våra medarbetare skall vara delaktiga i att skapa en arbetsplats som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sofidel Sweden AB
(org.nr 556630-5909)
Industrivägen 15 (visa karta
)
590 40 KISA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9708630