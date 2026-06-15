Socionom
Region Jönköpings län / Socialsekreterarjobb / Jönköping Visa alla socialsekreterarjobb i Jönköping
2026-06-15
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Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen - Avdelning 61
Har du ett stort intresse för att arbeta med barn och ungdomar med psykisk ohälsa? Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga som behöver stöd och behandling? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som socionom på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Jönköping
Vi söker dig som får energi av att arbete kunna bidra till god vård med effektiva flöden och kvalitet. Vi är varandras arbetsmiljö och söker dig som är trygg och stabil och ser ett värde av samverkan inom heldygnsvården, men även med inom hela kliniken, med vårdgrannar och samverkanspartners.
Rollen som socionom
Vi är i stort behov av att förstärka heldygnsvården med en socionom för att kunna möta det ökade trycket på heldygnsvården samt ett ökat behov av samverkan med framförallt socialtjänsten och skola. Vi ser även ett ökat behov av intensifierat föräldrastöd med fokus på psykoedukation kring psykisk ohälsa och familjefunktion. Hjälpa till familjer med kontakter kring ekonomi, myndigheter och stödinsatser. Du deltar i vårdavdelningens dagliga ronder. Dokumentation och journalföring i är en viktig del av arbetet.
På arbetsplatsen kommer du att vara del av ett tvärprofessionell arbetsgrupp bestående av läkare, sjuksköterskor och skötare/undersköterskor.
Din blivande arbetsplats
"En väg in och, barn och unga psykisk hälsa" är en gemensam enhet för barn och ungdomshälsan och barn och ungdomspsykiatrin förtelefonrådgivning och triagering till rätt vårdnivå. Länskliniken består av tre öppenvårdsmottagningar i Nässjö, Värnamo och Jönköping samt en heldygnsavdelning samt Anorexienhet med dagvård och öppenvård. Länet består av 13 kommuner. Vi är totalt ca 150 medarbetare med olika professioner och arbetsplatser inom kliniken.
Heldygnsvården
Vårdavdelningen med heldygnsvård har fem vårdplatser och är placerad i Jönköping. Just nu befinner vi oss i tillfälliga evakueringslokaler på Länssjukhuset Ryhov då vår avdelning genomgår en omfattande renovering och utbyggnad. Vi planerar att flytta tillbaka till våra ordinarie lokaler vid månadsskiftet oktober/november.
På heldygnsvården vårdas patienter både enligt frivillig vård och enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Vi möter barn och ungdomar i åldern 0–17 år med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd och en alltmer komplex problematik. Verksamheten står inför stora framtida utmaningar utifrån den pågående samsjuklighetsreformen, där regionerna kommer att få ett utökat ansvar för vård och behandling av patienter med samsjuklighet.Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Vi söker dig som är utbildad socionom med erfarenhet från psykiatrin eller socialtjänsten.
Du är en trygg och stabil person med god självinsikt och ett gott omdöme. Du trivs att arbeta självständigt och i samarbete med andra professioner. Du är lyhörd och kommunikativ. Du har en förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt samtidigt som du har lätt att anpassa dig till akut ändrade omständigheter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Områdeschef Christel Kalbe tel: 010-242 51 02 Christel.kalbe@rjl.se
Specialistsjuksköterska Carl Johan Lindén, 010-242 31 34, carljohan.linden@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar vänligen men bestämt nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 5 juli 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P460/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9962716